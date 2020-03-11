陳師孟擬約詢馬案法官惹議　監院秘書長：類似爭議幾十年來都曾碰到

▲國民黨不分區立委李貴敏。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院司法法制委員會11日邀請監察院秘書長列席說明立法計畫並備質詢，針對前監委陳師孟擬約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官，是否造成監察權與司法權的扞格並傷害五權分立？監察院秘書長傅孟融表示，實務上類似爭議幾十年來都曾碰到，解決方式就是互相協調。

傅孟融說明，監委當然對審判核心不會去碰觸，但監院仍需監督公務人員違法失職，且刑事與行政本來各有所屬、各有職掌事項，因此監察、司法兩院間互有聯繫，並有副秘書長層級聯絡窗口。此外，監察法施行細則中對監委職權行使也都有規定，承辦人員如涉重大貪瀆或侵害人權，監委也可以調查；原則上，案件如正在進行則不會去調查，處理過程中有一個界線在。

不過，會議主席、國民黨立委李貴敏仍要求，監院針對陳師孟處理此案引發的爭議，應以書面說明立場並送委員會。

另外，部分朝野立委建議，提名機制改由立院全院決議組成監委審查會，推薦總統提名，再由立院行使同意權，以兼顧法律、民意並避免政治酬庸。傅孟融回應，監委提名屬於總統職權，同時總統提名人選要送立院審查並通過，立院通過門檻與程序怎麼設計須看法律規定，監院並無意見。

至於監委能否按政黨比例產生？傅孟融表示，民意機關才有政黨比例問題，監委並非民意代表，其產生一般不考慮政黨比例。至於藍營立委建議應要求十年內十年不能參與政黨活動，傅孟融則說，相信總統提名時會多方考量。

第5屆監委任期將於今年7月31日屆滿，蔡英文總統已核定成立「第6屆監察委員提名審薦小組」，傅孟融答覆李貴敏質詢時表示，已徵詢現任監委留任意願，目前大約有十多位委員有意願留任，包括第五屆、第六屆就任的監委都有。對此，李貴敏也同意，新監委上任後是需要適應時間，傳承經驗也非常重要。