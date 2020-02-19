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F-16失事撞山飛官吳彥霆殉職　監院彈劾5戰管軍官

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▲▼空軍司令部舉行飛官吳彥霆公祭典禮。 （圖／記者歐昶廷攝）

▲空軍司令部舉行飛官吳彥霆公祭典禮。 （圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

空軍F-16戰機2018年6月發生撞山意外，導致飛官吳彥霆殉職，監察院日前通過彈劾攔管官史青年等5人，並移請公務員懲戒委員會審理。對此，空軍司令部19日回應，對於監察院所提改進建議，空軍尊重並檢討、面對。

吳彥霆於2018年6月4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山不幸失事殉職，監察委員包宗和、仉桂美及林雅鋒等人19日下午於監察院召開記者會，並於會中公布調查報告。

三位監委表示，攔管官史青年、戰協官賴文生、攔管長盧易舜、時任北部區域作戰管制中心管制長莊春源、時任空軍戰術管制聯隊戰術管制中心主任區劍飛等5人輕忽任務前整備，地障認知錯誤，不知「全程不得低於絕對高度2000呎」安全規定，肇致引導F-16過程中，駕駛呼叫「受雲層影響請求爬高」，卻遲未能獲准爬高，導致撞擊五分山失事。

三位監委指出，史青年等5人違失情節重大且明確，經提案彈劾，已於2月4日審查通過，已將相關被彈劾人移請公務員懲戒委員會審理。此外，本案不幸事件肇致國家重大損失，國防部空軍司令部應痛定思痛，針對相關缺失確實檢討改進，避免類似事件再次發生。

對此，空軍司令部晚間表示，對於監察院所提改進建議及違失人員送公懲會等情，空軍敬表尊重。

空軍司令部指出，對於監察院所提出未查看實施計畫等彈劾要點，空軍將坦承檢討，務實面對，並提出九項精進措施，包含「強化任務整備及勤前提示」、「對演訓任務關鍵事項實施複式查驗」、「明定派駐航管聯絡官標準作業程序」、「深化飛航管制及風險管理再教育」、「通盤檢視雷達指揮儀地障情資」、「演訓任務專機專管」、「全面重新評鑑戰管人員資格與能力」、「被付彈劾人調整職務接受審理」、「全力推動軍事航空法」，以澈底檢討，務實改進，絕不容許類案再生，期維繫國軍堅強防空戰力。

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