民眾黨推薦考監委人選　監委邱吉鶴與尹章中、考委陳韜

▲民眾擋推薦之考委陳韜。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨日前透過海選尋覓可擔任監察委員、考試委員之人選，推薦給總統府，10日公布人選，監察委員人選部分為前考選部政務次長邱吉鶴、立法院前公報處長尹章中；考試委員人選則是曾任台北市政府廉政委員陳韜。

第5屆監察委員及第12屆考試委員即將屆滿，總統府2月18日公告，監察委員與考試委員提名審薦小組將接受各界推薦，截至3月10日；而台灣民眾黨在2月底公告海選考、監委，主席、台北市長柯文哲也參與評分，經過內部討論後，人選10日出爐。

在2位監察委員部分，邱吉鶴曾任考選部政務次長、行政院研考會處長等，公職資歷達32年，尤其對內政公安及社會福利等領域涉入最深，對於我國文官體制發展有相當程度了解；學術論文及著作長年對政府職能有深入的研究剖析。從事教職10年教授財經相關課程，也在民間企業擔任顧間及實際經營業務，具備財經實務經驗。

▲邱吉鶴。（圖／民眾黨提供）

由基層起家的尹章中，則擁有42年的文官經驗，從村里幹事一路升到13職等文官，過去在立法院歷經5個主管職務，熟悉政府運作，近年來更致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講，多達百餘場，是文官中少見的資歷，107年獲得全國模範公務人員殊榮。卸下公職後，則轉往協助民間產業發展。

▲尹章中。（圖／民眾黨提供）

考試委員部分，推薦之人選陳韜曾擔任台北市政府廉政委員三年，也曾擔任經建會公共計畫審查委員與政府相關計畫委員等職務，對於中央與地方政府運作有長期觀察及見解。在學術上更有管理背景與長才，可為我國文官體系注入新的思維，使公務體系文化得以改變及再造，進而活化我國文官的任用機制與培訓計畫。

民眾黨指出，監察權及考試權常常被抨擊效能不彰，過去甚至有監察委員被質疑濫權，考試委員更在政府精簡財政的政策下，從過去的19人下修至7到9人，導致考監兩院的存廢問題已爭論多時。

民眾黨強調，支持透過修憲程序，討論考監存廢議題，然而在此之前，需要先有更多外部活水進入體制，才能有效推動組織改造，讓考監兩院「以民眾為本」。