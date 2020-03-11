民進黨飛行夾克所得777萬全捐衛福部　指定防治新冠肺炎

▲民進黨2020紀念版飛行夾克。（圖／民進黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文2020大選順利連任，選前民進黨部推出的競選飛行夾克大受好評，民進黨考量支持者不斷詢問，紀念版夾克上月12日正式開賣，販售收入扣除成本後，全額捐助衛福部指定武漢肺炎防疫工作使用。民進黨11日表示，收入777萬全數捐助衛福部疾病管制署。

有關於紀念版飛行夾克後續相關狀況，民進黨發言人李晏榕11日說明，紀念版飛行夾克最終收到逾1萬2千件的預定，扣除相關製作成本後，結算此次政治獻金收入777萬元將全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為防治「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用，希望透過這樣子的行動，感謝所有第一線防疫工作人員及行政團隊，共同守護台灣，為人民健康把關。

民進黨先前表示，從選前到選後，中央黨部或地方黨公職不斷接獲支持者詢問飛行夾克訊息，也因此有了這一件2020紀念版夾克的出現，原訂年後開放登記回應支持者期盼，卻遇上新冠肺炎防疫期間，將原計畫延後，仍接獲支持者再三詢問。

民進黨指出，考量到製作時程需60天以上，以及答應支持者會推出紀念版夾克的誠信問題，一定要兌現承諾，同時，也為第一線防疫盡心力的情況下，黨中央將把這次的政治獻金收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作」使用。

「2020飛行夾克紀念版」在上月12日上午9點至17日中午12點在臉書上開放「不限量」預購登記，一件售價2020元。夾克外觀跟選前的競選版相同，另外加上817等紀念字樣，夾克將附上「臂章包」，支持者可以依照個人喜好自由搭配。

民進黨強調，透過這次的販售，向辛苦的一線防疫人員致意，「我們要感謝所有不眠不休投入防疫工作的醫療人員及相關團隊，謝謝您們守護我們的家，守護所有台灣人。」