看過捐救護車、捐消防車　有看過捐寵物推車嗎？

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▲在地企業冰點冷氣得知後，一舉捐贈10部寵物推車，和館方共同打造動物友善園區。（圖／記者林悅翻攝）

▲在地企業冰點冷氣得知後，一舉捐贈10部寵物推車，和館方共同打造動物友善園區。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，因為園區遼闊，吸引不少遊客帶著家中寵物前來遊玩，但受限於古蹟區寵物不能落地規定，造成遺憾，館方除了提醒遊客自帶推車提籠外，也購置了5部寵物推車供民眾借用，反應良好，惟隨著借用量增加，推車已經不敷使用，在地企業冰點冷氣得知後，一舉捐贈10部寵物推車，和館方共同打造動物友善園區。

文化局指出，去年10月開幕的山上花園水道博物館，4個月來，已經有超過40萬人次造訪，來訪遊客涵蓋各種族群，加上園區遼闊空曠，室內又是挑高空間，因此最近雖然武漢肺炎肆虐，但入園人數仍然維持一定水準，影響不大。

請繼續往下閱讀...

不過，為了開拓多元族群，除了既有的軟硬體及水道相關展示外，園區也特別規劃了寵物友善環境，包括日前已經完工，引起討論的寵物友善園區，並且購置5部寵物推車，讓毛小孩能夠與主人共同享受園區空間。

而隨著寵物友善環境逐漸打出名號，推車已經不敷借用，為了解決這個問題，山上區在地企業冰點冷氣林董事長一舉捐贈10台寵物推車，和園區一起打造更友善的寵物空間。

園方指出，這10部寵物推車加入服務陣容後，假日借用量每日都超過30車次，遊客也都稱讚這是貼心的服務。

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