運鈔車路口擦撞救護車　警加派人手戒備「大筆現金」

▲竹南消防隊救護車在執行勤務時，準備通過紅燈路口時，遭煞車不及的運鈔車撞上，所幸無人受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮中正路與民族路口，2日上午9時許發生救護車、運鈔車擦撞事故；2車人員無人受傷，所幸救護車內無傷患，但運鈔車內放有大筆現金，竹南分局獲報後立即加派員警至現場處理和戒備，詳細車禍原因由警方進一步調查中。

苗栗縣消防局表示，2日上午9時許，竹南消防分隊接獲通報執行救護勤務，正當救護車行駛在中正路與民族路口時，因前方為紅燈，所以救護車減速並且鳴笛閃警示燈準備通過；但另一頭的運鈔車駕駛沒有注意到前方狀況，因而來不及煞車減速，當場撞上救護車後方，碰的一聲，在現場路過的民眾都嚇了一大跳！

▲運鈔車煞車不及，撞上救護車後方，所幸2車人員都無受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，這輛運鈔車有大筆現金在車上，警方也不敢大意，立即加派員警到現場戒護，待員警處理完現場狀況後，員警也護送運鈔車至分局，再由公司派遣另輛車把車內鉅款作接駁；這起車禍意外所幸沒有造成任何人員受傷，至於詳細責任歸屬，還待警方釐清中；警方也呼籲，民眾如遇見消防車、救護車出勤鳴笛閃警示燈時，應禮讓並注意，以避免發生的意外。

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