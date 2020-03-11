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呼籲江啟臣「啟程」！　李艷秋：改革到大陸吃香喝辣的買辦中常委

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▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

媒體人李艷秋11日透過臉書向國民黨主席江啟臣喊話，「麻煩你『啟程』吧！」把中常委當選名單拿出來清一清，多少人利用國民黨招搖？多少人死巴著名銜不放？大選輸到脫褲，黨主席都辭了，中常委還有16人連任，真有心整頓就從最親近的人開始，幾個小買辦都無法處理，如何重返執政？

李艷秋表示，對江啟臣不熟悉，印象較深刻的是江啟臣要選台中市長，黨內初選輸給盧秀燕0.06％後認輸，並擔任盧秀燕的競選主委，「覺得這個人沒像一般政客死賴活纏，大器而且乾脆」；另一件跟江啟臣扯上關係是岳父劉盛良，向國民黨不分區推薦大家傻眼的車宜靜，沒人知道是誰？有何專長？這個人選讓國民黨不分區名單更添爭議，也讓江啟臣岳家在國民黨內的強大影響力曝光。

對於江啟臣選黨主席，李艷秋指出，感到眼睛一亮，江啟臣說「想透過國民黨平台做兩岸生意的，請離開」，想必國民黨不少這類的買辦或打著國民黨旗號到大陸吃香喝辣的人，才會讓江啟臣把這件事列為黨主席的政見，只不過，江啟臣沒說要怎麼做。

李艷秋提到，她親耳聽到一個故事，一位學者友人應邀到大陸參加論壇，台灣的與會人都是專業領域裡響叮噹的人物，當地台辦慎重的到飯店致意，大家聊到一半，台辦們突然起身離去，原來要去接待國民黨來的「中常委貴賓」，大家好奇對方是什麼大咖？台辦說了個名字，台灣代表們有人沒聽過，有人知道那是一個已離開政壇的地方民代，台辦也說的很白，「這位仁兄常來，都是我們接待」、「對國民黨的中央委員，尤其是中常委，是我們重點服務的對象」。

李艷秋表示，這是五年前的故事，不知道大陸對國民黨中常委的接待準則有沒有改變，「倒是這位仁兄不論國民黨有沒有輸掉執政，他都堅持選中常委，而且連任無誤」。

李艷秋指出，江啟臣知道哪些中央委員及中常委在大陸做生意、撈好處，這些人對國民黨毫無貢獻，還讓共產黨看輕看扁國民黨，光喊話離開沒意義，把中常委當選名單拿出來清一清，多少人利用國民黨招搖？多少人死巴著名銜不放？大選輸到脫褲，黨主席都辭了，中常委還有16人連任，這些人的形象讓江啟臣的改革還沒開始就成笑話。

李艷秋認為，江啟臣真有心整頓，就從最親近的人開始，不論多親密、多相挺、黨齡有多長，表現一下改革的決心，國民黨終究有15個縣市長、38席立委，仍是在野第一大黨，是維持台灣政黨政治的重要力量，「幾個小買辦都無法處理，任憑民進黨無限期抓著辮子耍，如何重返執政？」

李艷秋提及，現在大陸台辦服務民進黨的工作積分，早就超過國民黨，拉攏民進黨的動作更積極，國民黨必須拿出骨氣、找回尊嚴，唯有如此，「日後指責民進黨在大陸吃喝玩樂賺爽爽的時候，才有說服力吧！」

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