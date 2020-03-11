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首次主持中常會　江啟臣：中常會與集體決策平台相輔相成　不能被取代

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▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣首次主持國民黨中常會。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨11日下午舉行中常會，新任黨主席江啟臣首次主持，在一一頒發新任中常委當選證書後發表談話。江啟臣表示，中常會是在國民黨組織章程中明訂的最高權力機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，「這些功能不能被取代！」

江啟臣表示，集體決策平台的目的是讓黨在面臨外部事件以及政治攻防上，能有快速、一致的表現，免去過去國民黨給人民反應太慢、不接地氣的刻板印象，將與中常會相輔相成。

此外，江啟臣強調，他會謙卑地聆聽每一位中常委的建議，一起找出最佳的解決方案，未來的國民黨，絕對不會是一言堂，也絕對沒有誰說了算，大家共同付出、一起承擔。

江啟臣談話全文如下：

各位中常委、黨務主管還有在場媒體朋友，大家好

今天是中常委改選後第一次開會，看到新的中常會的組成，其實就是中國國民黨的世代傳承、世代融合，我相信每個世代都有它的價值跟意義，缺一不可。這一屆中常委有有對黨務嫻熟的前輩、來自地方的縣市長，以及第一線民意代表，國民黨就是需要成為這樣一個包容兼蓄的政黨，讓各個世代與領域群策群力，達成改革目標。

我從黨主席補選競選期間，就一直強調中國國民黨這個百年的政黨，需要重設計，就如同很多的百年品牌一樣，除了保有經典，也要創新改變，推出新的商品。

因此，我提出了「黨務改革、政黨路線、人才政策」三大改革面向，未來會陸陸續續提出具體方案及作法，當然也會在中常會上與各位中常委充分的溝通，做出最符合黨員期待，最能回應社會脈動的國民黨改造工程。

我知道有些媒體甚至是黨員同志對於我所提出的集體決策平台與中常會的關係有些疑問。我要再次重申，中常會是在本黨組織章程中明訂的最高權力機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，這些功能，不能被取代。

未來的集體決策平台也將與中常會相輔相成，除了黨主席外，還有秘書長、立法院黨團幹部、地方縣市長代表以及中常委代表共同組成這個決策平台。為的是讓黨在面臨外部事件以及政治攻防上，能有快速、一致的表現，免去過去國民黨給人民反應太慢、不接地氣的刻板印象。我相信中常會與決策平台的相輔相成，一定可以讓國民黨戰力倍增。

我也知道在座很多中常委也在關心未來黨務主管的人事任命，我跟各位報告，相關的人選已經在緊鑼密鼓的接觸中，都是適才適所的人選，也覺得可以攜手與國民黨改變的人選，等到人選確認後，再向中常會報告。

今天的中常會，我相信各位中常委有很多的議題、想法想要跟黨中央建議，我也會謙卑地聆聽每一位中常委的建議。我們從中討論，找出最佳的解決方案，未來的國民黨，絕對不會是一言堂，也絕對沒有誰說了算，大家共同付出、一起承擔。

最後，感謝在座的中常委願意在黨最辛苦、最困難的時候站出來承擔，此時願意挺身而出的，一定是對國民黨、對中華民國的未來有使命感的正義之士，就讓我們一起破釜沉舟、大破大立，讓中國國民黨更好，讓中華民國更好！

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