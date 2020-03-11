馬伕載小姐赴約...一次賺400！他談好「5400元」一見本人喊：不滿意　下秒逮捕

▲杜男在該集團擔任司機角色，負責載小姐到摩鐵。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名杜姓男子受僱於綽號「公爵」的男子所組的應召集團，並在集團內擔任「馬伕」的角色，負責載送小姐到摩鐵、交易地點，並於性交易結束後，抽取傭金400元。對此，橋頭地院審理後，認為杜男的行徑已經觸犯共同犯圖利媒介性交罪，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，杜男在集團內擔任俗稱「馬伕」的司機工作，負責載送應召女子到約定的賓館、摩鐵等地，與男客從事性交易，並於每次性交易結束後，向男客收取性交易對價，從中抽取每次400元之車資牟利。

集團的運作、攬客模式，引發警方的懷疑，因此佯裝成男客，與集團談好以5400元的價格和女子「花花」（化名）從事性交易，雙方談妥之後，杜男就在載著女子到約定的摩鐵赴約，而警方隨即以「不滿意花花」為由，要求對方離去，等到花花離開後，埋伏在場的員警再將人逮捕。

對此，杜男於警訊時坦承不諱，而橋頭地院審理後認為，他的行徑已經影響社會風氣，因此依共同泛圖利媒介性交罪，判他有期徒刑3月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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