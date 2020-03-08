上包養網找嫩妹…Sugar Daddy剛交錢！20歲妹轉身拔腿逃：我們不適合

▲他上包養網找嫩妹，卻被詐欺取財。（資料圖／記者張一中攝，與本案當事人無關）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿宏（化名）上包養網找到一名年僅20歲的嫩妹小乃（化名），雙方相約以1萬2千元的價格進行性交易，孰料，小乃竟拿了錢便拔腿落跑。她事後辯稱，覺得與阿宏「不適合」，被依詐欺取財罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

檢方調查，小乃與阿宏2019年9月7日在包養網上認識，隨即相約以1萬2千元的價格在隔日晚間9時許約會並進行性交易。小乃更在LINE上叮嚀，「要戴不能暴力」、「上車前給確定金額直接去」。

2人碰面後，小乃向阿宏表示，「要拿到錢才要上車」，沒想到阿宏才剛從車窗遞出現金給小乃，對方竟轉身拔腿狂奔落跑。阿宏這才知道自己上當了，氣得報警處理！

事後小乃坦承收錢落跑，但她辯稱，「我會跑的原因是，我覺得阿宏給我錢就一定要約到我」。法院衡量她坦承犯行，又付了1萬5千元賠償金跟阿宏達成調解，犯後態度良好，依詐欺取財罪判她拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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