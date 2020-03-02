很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

▲趙姓男子替應召站工作，負責拉攏男客上門與小姐性交易，成功1人可抽50元，工作近4個月他一共賺進7萬逾元。（示意圖／Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

40歲趙姓男子日前替應召站工作，負責拉攏男客上門與自家小姐性交易，成功1名可抽50元，4個月內賺進7、8萬元。日前他工作時遭警持搜索票當場逮捕並移送法辦，基隆地院2月14日審結依圖利使人為性交或猥褻罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並沒收他不法犯罪所得7萬元。

據判決，趙男2019年6月底、7月初開始替應召站工作，專門媒介小姐與客人性交易，每介紹1人小姐收1000元他可以抽50元，因才工作4個月就賺進7、8萬元，估計他成功攬客1400至1600人，未料，原本以為一切都得心應手時，同年10月24日晚上9點30分許，趙男才剛招到2名男客進入房間時就被警持搜索票查獲。警方當場查扣鑰匙、帳冊、保險套116個、潤滑液3瓶、計時器3個等物，並將趙男帶回偵訊。

▲趙男2019年10月24日晚上9點30分許，才剛帶2客人進房間就遭警持搜索票查獲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法院審理時法官認為趙男不思正途，為了賺錢竟媒介成年女子與他人從事性交易，對社會善良風氣已構成負面影響，行為實在不應該，但念在他犯後坦承犯行，態度尚可，審結將他依違反「圖利使人為性交或猥褻罪」判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並沒收不法所得7萬元。

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