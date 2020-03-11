口罩實名制2.0線上預購　指揮中心宣布：明早9點開始登記

▲中央流行疫情指揮中心陳時中說明口罩實名制2.0。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩實名制升級2.0將開放線上登記購買，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，明（12）日上午9點開始登記；至於未來是否會開放家人間團購省運費，則等上路後相關再來做逐步地檢討改進。

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▲口罩實名制2.0將在3/12開放預購！（圖／記者周宸亘攝）

指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，將於3/12（週四）開始口罩實名制2.0，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

成功預約者在3/19會收到繳費通知簡訊，繳費完成後，可於3/26日至4/1持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取，代領者也須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

陳時中強調，網路預購不受身分證末碼單雙號分流限制，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。

而首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此不必搶在第一天上線登記。指揮中心也表示，未來也會將視試營運狀況後再行調整，若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。