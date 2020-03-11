第二批武漢包機「人沒到」、「拒絕檢疫」屢傳狀況　陳時中坦言憂心

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台。指揮官陳時中表示，過程中傳出有少部份人沒有出現在機場報到、拒絕檢疫，甚至有因為輕微發燒而沒有登機。指揮官陳時中表示，詳細原因不清楚，也很希望聯絡上、相當擔憂，特別是沒有出現的人，是否被送到醫院、是否有受到好的隔離治療。

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▲武漢包機返台。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，本次專機過程溝通困難多，雙方很多事情的認知不同、作法也有不同；現場有些沒有來報到、有些拒絕檢疫，到底到底真正原因為何沒有訪問到當事人，也不清楚；還有一個個案，沒有讓他登機，檢查到輕微發燒，我們也希望聯絡上，也很擔憂。

陳時中反問「這些案子我們擔心的是什麼？」很擔憂是否被送到醫院去，很擔憂醫院裡面是否有好的隔離治療，這樣的擔憂再回想為何有人不報到，將心比心，機場裡被攔下來沒關係，最擔憂的一步還是被送到醫院，也不排除有個人因素。

陳時中強調，自己沒有直接訪問到他們，就不能知道真正原因，從案例大家討論在擔憂的事情，將心比心來看，也有這樣的可能性。