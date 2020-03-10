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影／華航第一班武漢包機21:43起飛！機內畫面曝光　媽37.1度一家三口被請下機

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記者陳政錄／台北—武漢報導

武漢華航包機因一名媽媽體溫達37.1度，以致航班起飛前重開艙門檢疫，目前該一家三口下機後，於21時43分鐘起飛，預計23時50分抵達桃園機場。據《ETtoday新聞雲》掌握包機內部畫面，當時該名媽媽下機後，引起同機民眾一陣錯愕，「怎麼突然有人下機」、「前面還有小朋友耶」、「一次兩個人嗎？」擔憂之情溢於言表。

▲▼台商登上華航武漢包機。（圖／讀者提供）

▲台商登上華航武漢包機，終於在21時43分起飛。（圖／讀者提供）

從畫面上來看，原定17時00分起飛的CI542華航包機，在19時49分關閉艙門後，突然滑回停機坪開艙門檢疫，隨後檢疫人員將一位乘客帶下飛機，小朋友也一同離開。

▲滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人登機、傳出有人發燒。（圖／讀者提供）

▲滯留武漢第二批包機內部畫面。（圖／讀者提供）

台商轉述機上民眾說法，是因為檢疫人員接受地勤人員反映，有位媽媽在量測體溫時，出現37.1度的體溫，才導致起飛時間再度延後，最後包含該位媽媽與小孩、父親在內，一家三口全數下機。

觀察機上防護情況，檢疫人員安排民眾間隔座位，全程戴上面罩、口罩和防護衣；有台商轉述登機人員說法，表示等了一個多月，終於看到華航和來自台灣的醫護人員，有人當場感嘆，「眼淚都快掉下來了。」

據了解，原CI542華航包機因18人未配合檢疫、11人未報到，最後上機台商人數為173人，原定17時00分起飛，目前體溫異常的媽媽一家三口下機後，終於在21時43分起飛，預計23時50分抵達桃園機場。

值得注意的是，據移民署最新提供人員名單，第一班華航專機旅客數為169人、醫護10人、機組員12人，合計191 人。

▼檢疫人員上機帶體溫未過關人員與她的家人下機。（圖／讀者提供）

 ▲▼檢疫人員上機帶體溫位過關人員下機。（圖／讀者提供）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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