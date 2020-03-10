美商會長「建議川普買下台灣」　陸學者：根本是妄想！

▲▼台灣美國商會會長海爾，呼籲川普買下台灣。（圖／翻攝 TACC官網）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普去年表示想買下格陵蘭島遭拒，引發國際熱議。近日，台灣美國商會會長海爾在官網發文，標題十分聳動，他呼籲川普如果想買格陵蘭島，還不如買下台灣。行政院長蘇貞昌立刻回應，「我們不賣。」大陸學者包承柯也表示，「美國買台灣，不過是民間說法，是一種妄想。」

近日，台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）在官網發表文章，他直接呼籲川普「如果想買座小島，應該買下台灣。」引起外界熱議。對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯也表示，海爾的言論，「是民間說法，也是一種妄想，根本不可能！」

他表示，「近年美國政府透過軍售、還有台北法案通過來干涉大陸內政。總體來說，美國只強調跟台灣政治來往，沒有任何鼓勵獨立實質作為。」美國也知道大框架原則下，還是要維護中美和平關係。

▲台灣美國商會會長海爾。（圖／翻攝 Richardson Reports）

海爾文章表示，格陵蘭由另一個國家丹麥控制，台灣處於美國外交政策所稱的「戰略模糊」。儘管聯合國、美國、G20國家都不承認台灣。根據國際法，美國在第二次世界大戰擊敗日本，對台灣有合理主張權。日本當時控制台灣，割讓了所有征服的領土給美國與盟軍。

美國前總統尼克森總統在1972年對中國開放，採用「一中政策」安撫中國，宣稱台灣並非大陸分離的國家。美國沒有完全讓台灣獨自面對困境 ，1979年又通過「台灣關係法」，假如台灣受到武力侵犯，誓言捍衛台灣。

文中還強調，如此困惑的政治操作延續40年，川普上任後開始改變，把許多國際間關係追朔到二戰後期。川普在蔡英文當選後直接與她通話、允許正式造訪美國，向台授權80億美元的66架F-16V等幾項重大對台軍售，這些行動幾乎在外交上承認台灣，同時激怒大陸政府。

▲海爾表示，川普是近美國50年以來最敢對大陸挺身而出的總統。（資料照／達志影像／美聯社）

海爾最後指出，川普是近50年以來最敢對大陸挺身而出的美國總統，對台政策該是時候調整，「如果美國買不下台灣，至少為台灣人民提供自由貿易和特殊身分移民待遇，才不會為時以晚」。