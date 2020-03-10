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增加對抗中國的籌碼！　他建議川普：買格陵蘭不如買台灣

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▲▼台灣美國商會發文，呼籲川普購買台灣。（圖／翻攝TACC）

▲台灣美國商會發文，呼籲川普購買台灣。（圖／翻攝TACC）

記者曾俊豪／綜合報導

台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）在官網發文，呼籲想購買格陵蘭的美國總統川普「不如買台灣」。海爾甚至說，既然川普已經透過貿易戰破壞中國大陸的經濟，不如趁勝追擊，加碼買下台灣，藉此掌握對抗中國的籌碼。

這篇文章刊登在台灣美國商會（Taiwanese-American Chamber of Commerce）官網，沒有確切上線日期，僅有會長海爾的署名。不過，記者在外交部雙語網上，並無法查詢到「台灣美國商會」的訊息，唯一出來的結果是「台北市美國商會」。

事實上，這篇文章被曝光後，台北市美國商會（American Chamber of Commerce in Taipei, 簡稱AmCham Taipei）還發文澄清，「台北市美國商會(The American Chamber of Commerce in Taipei) 與台灣美國商會(Taiwanese American Chamber of Commerce)並無關連，本商會亦不便對該會會長海爾(Neil Hare)先生之言論多所評論。」

台北市美國商會的澄清文，也凸顯海爾的文章引起軒然大波。他以「如果總統川普想買一座島嶼，他應該買台灣」（If President Trump Wants to Buy an Island, he Should Buy Taiwan）為題。開頭提到如果美國想買座小島，那麼應該忘記格陵蘭，把焦點放到台灣。台灣不管字面意義或是實際意義上，都位在美中關係間。

文章指出，不像格陵蘭屬於丹麥，台灣在美國的外交政策中，有著模糊的戰略地位—不被聯合國、美國以及G20任何一成員國所承認。根據國際法，美國在二次世界大戰中擊敗當時佔領台灣的日本，對台灣擁有合法的主張，因為日本割讓所有領土給美國和盟國，當中就包含台灣。

▲▼美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普打算購買格陵蘭遭拒。（資料照／達志影像／美聯社）

1972年，當時的美國總統尼克森對中國採取開放策略，祭出「一中政策」安撫中國。不過，美國沒有讓台灣獨自面對困難，1979年通過《台灣關係法》，強調只要台灣遭受中國武力攻擊，美國承諾出兵協防。

文章提到，運作40年的《台灣關係法》在川普上任後產生變化，像是直接與蔡英文交流，允許她正式造訪美國，還授權80億美元的66架F-16V等重大對台軍售，「這些行動形同在外交上承認台灣，然而也激怒了大陸。」

這場美中台的角力，海爾建議川普趕快行動，否則將被中國捷足先登。他從經濟面解釋，台灣GDP排名全球第22，同時是美國第11大貿易夥伴，在科技、生物、化學以及工程等領域有領先地位。

台灣的戰略地位，對美國來說，接近亦敵亦友的中國、北韓以及日韓等盟友，讓海爾認為，台灣的經濟與地緣政治地位，是川普原本想購買的格陵蘭所無法比擬。他還建議，供應台灣自由貿易協定和特殊移民身份是不錯的選擇，也會得到國會支持，甚至給予台灣自由貿易以及特殊身分移民待遇。

海爾的文章上線後，受到不少台灣媒體關注。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時，僅簡單回應，「台灣是台灣人的土地，台灣人的國家我們不賣」。

▲▼立法院院會 蘇貞昌備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會蘇貞昌拒賣台灣 。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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