增加對抗中國的籌碼！　他建議川普：買格陵蘭不如買台灣

▲台灣美國商會發文,呼籲川普購買台灣。(圖/翻攝TACC)

記者曾俊豪/綜合報導

台灣美國商會會長海爾(Neil Hare)在官網發文,呼籲想購買格陵蘭的美國總統川普「不如買台灣」。海爾甚至說,既然川普已經透過貿易戰破壞中國大陸的經濟,不如趁勝追擊,加碼買下台灣,藉此掌握對抗中國的籌碼。

這篇文章刊登在台灣美國商會(Taiwanese-American Chamber of Commerce)官網,沒有確切上線日期,僅有會長海爾的署名。不過,記者在外交部雙語網上,並無法查詢到「台灣美國商會」的訊息,唯一出來的結果是「台北市美國商會」。

事實上,這篇文章被曝光後,台北市美國商會(American Chamber of Commerce in Taipei, 簡稱AmCham Taipei)還發文澄清,「台北市美國商會(The American Chamber of Commerce in Taipei) 與台灣美國商會(Taiwanese American Chamber of Commerce)並無關連,本商會亦不便對該會會長海爾(Neil Hare)先生之言論多所評論。」

台北市美國商會的澄清文,也凸顯海爾的文章引起軒然大波。他以「如果總統川普想買一座島嶼,他應該買台灣」(If President Trump Wants to Buy an Island, he Should Buy Taiwan)為題。開頭提到如果美國想買座小島,那麼應該忘記格陵蘭,把焦點放到台灣。台灣不管字面意義或是實際意義上,都位在美中關係間。

文章指出,不像格陵蘭屬於丹麥,台灣在美國的外交政策中,有著模糊的戰略地位—不被聯合國、美國以及G20任何一成員國所承認。根據國際法,美國在二次世界大戰中擊敗當時佔領台灣的日本,對台灣擁有合法的主張,因為日本割讓所有領土給美國和盟國,當中就包含台灣。

▲美國總統川普打算購買格陵蘭遭拒。(資料照/達志影像/美聯社)



1972年,當時的美國總統尼克森對中國採取開放策略,祭出「一中政策」安撫中國。不過,美國沒有讓台灣獨自面對困難,1979年通過《台灣關係法》,強調只要台灣遭受中國武力攻擊,美國承諾出兵協防。

文章提到,運作40年的《台灣關係法》在川普上任後產生變化,像是直接與蔡英文交流,允許她正式造訪美國,還授權80億美元的66架F-16V等重大對台軍售,「這些行動形同在外交上承認台灣,然而也激怒了大陸。」

這場美中台的角力,海爾建議川普趕快行動,否則將被中國捷足先登。他從經濟面解釋,台灣GDP排名全球第22,同時是美國第11大貿易夥伴,在科技、生物、化學以及工程等領域有領先地位。

台灣的戰略地位,對美國來說,接近亦敵亦友的中國、北韓以及日韓等盟友,讓海爾認為,台灣的經濟與地緣政治地位,是川普原本想購買的格陵蘭所無法比擬。他還建議,供應台灣自由貿易協定和特殊移民身份是不錯的選擇,也會得到國會支持,甚至給予台灣自由貿易以及特殊身分移民待遇。

海爾的文章上線後,受到不少台灣媒體關注。對此,行政院長蘇貞昌10日受訪時,僅簡單回應,「台灣是台灣人的土地,台灣人的國家我們不賣」。

▲立法院院會蘇貞昌拒賣台灣 。(圖/記者屠惠剛攝)