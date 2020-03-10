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外交部：對北美、歐洲外賓邀訪仍「如期推動」　依指揮中心決定做調整

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▲義大利,米蘭,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎（COVID-19）從亞洲延燒到歐美。（圖／達志影像／美聯社，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，全球超過95個國家、10萬人以上確診染疫，截至目前，義大利成為中國大陸外疫情最嚴重的國家，美國則有9個州升級為緊急狀態。針對是否取消歐美國家訪團，外交部表示，對歐洲、北美地區外賓邀訪仍如期推動，但若有暫時取消或延期訪台的賓客或訪團，也予以尊重。

針對是否因應新冠病毒疫情在美國蔓延而取消籌組訪團，或仍如期洽邀美國地區訪賓事，外交部10日表示，我國政府已建立完整防疫機制，對於北美地區外賓來台也會進行完善檢疫作業，並加強防疫宣導。

▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

外交部指出，目前對北美地區相關邀訪作業仍依計畫進行中，並將視美國地區疫情發展，依防疫指揮中心決定做適當調整。對於因為整個亞洲地區疫情發展而暫時取消或延期訪台的訪賓或是訪團，外交部也予以尊重。

而是否如期洽邀歐洲外賓及外交人員出訪歐洲辦理原則？外交部則說，對於歐洲地區外賓邀訪仍如期推動，若訪賓行程有調整，主要是因其國內選舉、個人行程考量或主辦單位更改活動日期（如台北市原訂3月下旬舉行智慧城市論壇）等因素；外交部對於外賓因故取消或延後訪台行程均表示尊重。

此外，外交部指出，外交部人員近期並無出訪歐洲相關計畫，未來如有需要公出，將參考相關國家的旅遊警示燈號進行通盤考量，並採取必要的防疫措施。

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▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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