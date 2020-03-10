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「2000瓶養樂多、一袋袋手搖飲」醫護收到超暖心　網狂讚：最美風景

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▲體恤醫護人員，民眾送手搖飲、養樂多公司送2000瓶多多到台中童綜合醫院。（圖／翻攝臉書「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」）

▲體恤醫護人員，民眾送手搖飲、養樂多公司送2000瓶多多到台中童綜合醫院。（圖／翻攝臉書吳肇鑫～非常的急診室醫師」）

記者陳羿妏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情全台緊繃！第一線醫護人員更是每天戰戰兢兢，緊守防護線，而台中市梧棲童綜合醫院急診部主任魏智偉10日於臉書粉專「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」分享，有民眾暖心送上手搖飲料，並夾帶鼓勵紙條，另外養樂多公司體恤醫護人員匆忙的用餐時間，也送上2000瓶養樂多，這樣的貼心舉動他說「疫情終會過去，但是暖心不會」。

▲體恤醫護人員，民眾送手搖飲、養樂多公司送2000瓶多多到台中童綜合醫院。（圖／翻攝臉書「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」）

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▲▼2000瓶多多照、手搖飲上還有貼心小紙條。（圖／翻攝臉書「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」）

▲體恤醫護人員，民眾送手搖飲、養樂多公司送2000瓶多多到台中童綜合醫院。（圖／翻攝臉書「魏智偉 奔跑吧鋼鐵急診醫師」）

魏智偉PO文指出，「最美的風景就是醫病護能相互體諒，相互支持，疫情終會過去，但是暖心不會」，並且附上滿滿手搖飲，以及2000瓶養樂多，其中手搖飲上更貼著飲料店家的鼓勵紙條：「給所有正在守護防疫工作的醫護人員你們好，非常感謝大家日夜操勞的替台灣人民守第一線，謝謝大家無私的奉獻，這是我們的小小心意，為大家加油打氣，辛苦大家了，謝謝有你們❤」，字裡行間充滿暖心。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫同日也在臉書粉專「吳肇鑫～非常的急診室醫師」PO出2000瓶多多照，「面對高張壓力和匆促的用餐時間，實在不利腸道健康，感謝養樂多公司送來我們從小最熟悉的益生菌產品，為醫療人員加油！」

看完貼文後，網友紛紛留言按讚叫好，「台灣最美的風景就是人，醫病能互惠，疫情能擊退」、「感動，台灣人的團結一致，真的值得驕傲」「的確身為台灣人40多年，今年是最驕傲的一年，不只有超強的指揮團隊更有超強的民間組合，我台灣人，我驕傲」。


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