國道「邊開車邊吃早餐」！衝撞拋錨車釀1死　聯結車駕駛緩刑2年

▲聯結車司機邊開車邊吃早餐，超速撞死路邊停放故障車輛的車主。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳羿妏／新竹報導

2018年8月6日上午9時許，國道3號北上87公里400公尺處發生一台聯結車猛速撞擊小客車事件，當時盧姓聯結車司機因為邊開車邊吃早餐，沒發現自己已超速，未能及時注意前方路況，導致整台車煞車不及，直接撞上拋錨停在路邊的小客車，站在一旁等待救援的蘇姓駕駛彈飛倒臥在地，不幸身亡，目前判決結果已經出爐。

盧男為新北市一間建材公司的聯結車司機，2018年8月6日上午載貨運至新竹縣寶山鄉後，返回公司路途中，行經國道3號北向87公里400公尺處外側車道處，不但在開車時分心吃早餐，還疏忽限速90公里及前方行車狀況，沒注意到一台拋錨小客車擺放「車輛故障標誌」在路旁，反應不及直接高速撞上小客車，造成駕駛蘇男整個人彈飛倒臥在地，頭部重創、全身多處骨折，還因為出血性休克合併神經性休克，最後不幸身亡。

盧男於事發當下，留在現場向警方自首肇事，另外經交通部公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定，確認肇事主因，盧男在日間光線良好時段，超速行駛且未充分注意車前狀況，撞擊斜停於車道上的故障車輛及站立於車道的人。

法官認為，面對車輛體型龐大，駕駛時會需要較長的反應時間和煞車距離，然而盧男卻開車分心吃早餐，更未依限速行駛，造成蘇男身亡，對於蘇男家屬更是永遠無法抹滅的傷痛，不過新竹地院考量盧男已和家屬達成和解賠償，依業務過失致人於死罪，判盧男有期徒刑7個月，緩刑2年，全案可上訴。

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