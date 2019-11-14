陸火星探測任務首次公開！拚2020年「通過一次發射任務」

▲中國火星探測任務首度公開亮相。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家航天局14日邀請外國人員赴河北懷來，觀摩中國大陸首次火星探測任務著陸器懸停避障試驗，這是大陸火星探測任務首次公開亮相，也是中國務實開展航天國際交流與合作的重要舉措。航天局局長張克儉指出，大陸首次火星探測任務計劃於2020年實施，目標是通過一次發射任務。

大陸國家航天局網站指出，該試驗在亞洲最大的地外天體著陸綜合試驗場進行，模擬了著陸器在火星重力環境（火星重力加速度約為地球的1/3）下懸停、避障、緩速下降的過程，對其設計正確性進行了綜合驗證。

▲地外天體著陸綜合試驗場塔架。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

張克儉指出，2016年中國正式啟動火星探測工程，2020年計劃實現火星環繞和著陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區精細巡視勘查。

張克儉表示，中國航天發展60年，於今年4月發佈了嫦娥六號和小行星探測上的合作機遇公告;近期在GEO大會上，宣佈將高分一號、六號衛星16米解析度光學數據對全球開放共用。

▲大陸新一代載人火箭預研項目順利驗收。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

於此之前，大陸「5米直徑模塊新一代載人火箭總體技術與工程應用」項目，於10月9日通過中國載人航天工程辦公室組織的驗收，評審專家一致認為，該預先研究項目的成果可用於中國新一代載人運載火箭工程研製。

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