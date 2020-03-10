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UBA女球星涉虐狗...抓頸重摔狠踹　認了「屎沾手」讓她抓狂下場曝光

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▲▼虐狗,犬,臘腸狗,狗兒,狗狗。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲朱姓UBA女球星涉嫌虐待閨蜜飼養的臘腸犬「愛寶」，被控毀損等罪嫌後和解。（圖為資料照／翻攝自《Dcard》）

記者劉昌松／台北報導

台灣師範大學UBA朱姓女球員去年疑因不滿閨蜜的愛犬「愛寶（Kiwi）」隨便大小便，竟抓著愛寶的脖子在空中晃來晃去後，摔地上還踹狗，朱女事後坦承當時情緒失控，與閨蜜和解，台北地檢署考量無證據顯示朱女造成愛寶肢體嚴重殘缺或器官功能喪失，10日將她涉嫌違反《動保法》部分不起訴。

朱女的閨蜜好友在2019年7月間，到《Dcard》社群網站上指控，因為覺得朱女是非常親近的朋友，才會在當年的6月30日，讓朱女把臘腸狗愛寶帶回家，但是愛寶下午出門，晚上卻「重傷」回家，朱女一開始否認虐狗，但是調閱社區監視器發現，愛寶竟被朱女抓起來重摔在地上再用腳去踹。

▲▼李姓飼主的愛犬──愛寶（Kiwi）疑似遭朱姓友人台師大UBA女球員於住家社區中庭摔踢。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲愛寶離開主人不到半天的時間，就重傷回家，讓主人傷心不已。（圖為資料照／翻攝自《Dcard》）

傷心的飼主另外控告朱女涉嫌《刑法》毀損罪、《動物保護法》使動物重傷罪，台北市動保處接獲檢舉後調查，愛寶可能因為緊張，在朱女的機車店上大小便，朱女也坦承因「狗尿沾手」，才一時情緒失控犯錯，並在事件爆發後，向球隊自請處分。

案件偵查期間，飼主同意和朱女成解，撤回毀損罪的告訴，至於《動保法》部分，因為法律明訂要有使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，才需要負起2年以下有期徒刑或拘役刑責，從監視器畫面上看起來，朱女的暴行並未達到刑事追訴的程度，因此處分不起訴。

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