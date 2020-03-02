小巨蛋3月表演全喊卡！馬友友演奏會希望延期　HBL、UBA人少照辦

▲台北小巨蛋。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北小巨蛋商演一晚聚集萬人欣賞表演，外界憂心恐引爆群聚感染。針對小巨蛋商演活動是否如期舉行，北市副市長黃珊珊2日下午受訪表示，小巨蛋3月份商演有三檔都已經取消，HBL、UBA籃球賽則是繼續辦理，至於4月份的活動還在跟廠商討論。

黃珊珊指出，小巨蛋商演有三檔都已經取消了，一檔馬友友演奏會希望延期，對方希望有比較好的檔期，因此還在協商，如果確定的話，三月份在小巨蛋的大型活動都全部延期或取消。



黃珊珊說，另有兩場籃球賽，每一場不到100人，一場高中（HBL）、一場大專籃球賽（UBA），在公益檔期還是會繼續辦理；有關四月份的大型活動，還要跟廠商討論，廠商也進退兩難。

黃珊珊補充，北市活動舉辦方式，原則上大型活動朝向停辦或嚴格的方式，真的要辦會請他提出作業計畫，請觀傳局衛生局評估空間，人權擁擠程度、座位距離，來決定能否繼續舉辦。

對於市政府2日啟動門禁管制，黃珊珊表示，北市府府外所有單位包括區公所，有關共構的大樓，開始比照市政大樓做全面門禁管制跟人員量體溫。

黃珊珊表示，社會局委外經營的長照機構，因為疫情關係，社會局所有的評鑑作業都會往後延期，但是還有很多中央對北市府的評鑑，中央目前沒有停辦。

黃珊珊呼籲，既然在防疫期間，尤其是教育局，有非常多評鑑的作業，已跟中央請示往後延，希望這段期間已防疫為先，希望中央體諒地方繁忙防疫作業。