悲劇重演！烏來小姐弟接連2年溺死溪中　傷心爸忙捕魚沒照顧安全遭起訴

▲1對簡姓小姐弟接連2年陪爸爸到烏來南勢溪捕魚時溺斃。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市烏來簡姓男子去年8月帶著6歲兒子到南勢溪去捕魚，卻沒有好好注意兒子安全，導致兒子被大水沖到石縫中卡住，遺體10天後才被尋獲，離奇的是，簡小弟的姊姊在前年夏天也在附近水域溺斃，台北地檢署檢察官相驗簡小弟的遺體後，主動分案偵辦，依過失致死罪起訴這名因粗心導致孩子喪命的簡爸爸。

簡爸爸平常是個遊覽車司機，要獨自扶養孩子，因為家中經濟狀況不佳，常要去溪邊灑網補魚貼補家用，2019年8月26日中午，他帶著年僅6歲的兒子到南勢溪邊，把兒子留在岸邊，自己下溪中撒網後，一回頭發現兒子不見了，警消到場研判可能落水，搜尋10天，才在9月4日於溪中一處石縫找到遺體。

▲簡爸爸連2年痛失子女。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

據悉，簡小弟年僅7歲的姊姊在2018年夏天也在附近水域溺斃，簡爸爸當時表示，姊姊的憾事發生後，已嚴格限制孩子們靠近溪邊，這次他拗不過兒子硬要跟，仍千叮萬囑要兒子在岸邊不要亂跑，沒想到憾事重演。

而檢察官獲報前往相驗，確認簡小弟溺水而亡後，主動分案調查認為，簡爸爸當時已經知道「溪水聲巨大」，應該要隨時注意兒子的安全，卻把兒子留在岸邊，自己跑去捕魚，導致兒子被大浪捲入溪流溺斃，涉嫌過失致死罪。

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