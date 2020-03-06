為錢吵翻！她當街飆罵女兒「討客兄」　氣不過再加碼：怕沒人X…失控下場出爐

▲朱姓母女為錢吵翻，媽媽竟出言辱罵，女兒怒告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

朱姓母女為了金錢吵翻天，朱母竟當眾辱罵女兒，「沒錢去死一死、朱XX討客兄、那個操機掰是我生的」等語。朱女事後不甘受辱，氣得對母親提出告訴，而法官審理後，也公然侮辱罪判朱母拘役15天。

判決書指出，朱母2019年6月認為女兒私吞了他丈夫死亡後的財產，竟氣得一早就在大街上狂罵，「操機掰、沒錢去死一死、朱XX討客兄、機掰怕沒有人X、幹出三隻死一隻、那個操機掰是我生的」等誇張言語，讓織女氣得提出告訴。

不過，朱母事後辯稱，因為女兒不履行扶養義務，還欠錢不還，去找對方要錢，對方還不理會，一時感到委屈，才會脫口而出這些情緒性的言語，並沒有要妨害女兒的名譽。此外，朱母還自認，她所說的那些言語經過了時代的轉化，已不再是專用於攻訐，因此不足以傷害女兒的社會評價。

橋頭地院審理後認為，朱母所罵出的詞彙，一般人都能輕易理解背後意涵，朱女當然會覺得受到侮辱，且朱母並非指罵一次，而是連續飆罵，公然侮辱的犯行相當明確，因此判她拘役15天，得易科罰金1萬5千元。全案可上訴。

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