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紐約港務局負責人「無症狀確診」隔離中　疑機場工作時感染病毒

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▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／路透）

▲紐約州長古莫說明港務局負責人狀況。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）9日證實，紐約與紐澤西州港務局負責人克頓（Rick Cotton）對於新冠肺炎（COVID-19）的檢驗結果呈陽性，目前他在家中自主隔離，他的資深團隊也將接受檢驗與隔離。

CNN報導，古莫9日說明，紐約與紐澤西港務局執行董事克頓確診新冠肺炎。港務局發言人克里扎克（Lindsay Kryzak）表示，克頓沒有任何症狀，近期曾與他接觸的人員，則都在家裡辦公。克里扎克提到，當局最近幾周一直在評估形勢，以便做好準備，港務局跟其他機構一樣，同樣有著在家辦公的政策。

根據古莫的說法，克頓可能是在機場周邊工作時感染病毒。報導引述其他官員說法指出，克頓上周與其他人員參與一場交通運輸的早餐會。

古莫此前宣布，紐約州有142例確診病例。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）則說，該市有24人被強制隔離，還有超過2000人自主隔離，「紐約人堅強又有韌性。」

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