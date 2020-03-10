不斷更新／歐盟27國全境感染！最後淨土賽普勒斯淪陷　東南亞汶萊也失守

▲義大利政府宣布大範圍封城措施後，米蘭中央車站內警察查驗來往旅客。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎持續擴散，全球超過95個國家、超過10萬人確診染疫，其中又以歐美國家情況最為嚴重。義大利依然是歐洲疫情最嚴重的國家，確診人數多達7000人，全國4分之1人口面臨封鎖。此外，同在地中海的西班牙，確診人數也已經突破千人大關，為全球第七個國家確診1000人以上。

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俄羅斯塔斯社報導，過去24小時內俄國新增3例確診病例，3人皆為莫斯科居民，並曾在2周內前往義大利。目前俄羅斯累計確診人數達20人。

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路透社消息，賽普勒斯發現5例新冠病毒確診病例，其中1名患者近期曾前往義大利北部旅行，另1名患者則是最近從英國返回的專業公衛人士。至此，歐盟全部27個成員國均出現新冠肺炎確診案例。

賽普勒斯衛生部長約阿努（Constantinos Ioannou）表示，該名公衛人士在首都尼柯西亞一處機構工作，曾經接觸過其他病患。

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東南亞國家汶萊宣告失守。汶萊衛生部發表公告稱，當地一名53名男性患者自馬來西亞返國後出現發生症狀，初步確診為新冠病毒陽性，為當地首例。

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紐約州確診人數增加至142人，其中有6％需要住院治療；紐約與紐澤西港口事務管理局執行總監戈登（Rick Cotton）也確認感染新冠肺炎。