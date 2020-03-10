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高雄觀光大使舊愛「霸樓潑漆」　嗆放火同歸於盡！行徑全都錄

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圖、文／CTWANT

高雄市西餐公會前理事長戴崇慶，自稱是女星白冰冰舊愛，日前住在高雄「日榮大樓社區」的他，被爆長期霸占頂樓，搭蓋違建爽當包租公，並涉嫌盜用水電。社區管委會提告後，戴崇慶竟變本加厲，不但搗毀大樓監視器、還數度對其他住戶潑漆，胡亂張貼凶宅告示，甚至揚言放火同歸於盡，雙方纏訟2年至今仍無結果，苦不堪言的住戶只能天天活在恐懼之中。

▲▼【超級惡鄰1】白冰冰前男友霸樓爽收租　恐嚇住戶一起死。（圖／CTWANT提供）

▲戴崇慶霸佔日榮大樓13樓頂公共空間，除了加蓋違建鐵皮屋供自住，還出租3間套房，當起「無本包租公」。（圖／CTWANT提供，下同）

3月4日上午近10時許，打扮一身黑的戴崇慶，表情嚴肅地將機車停在高雄地檢署第2辦公室前，照了一下後照鏡整理頭髮後，隨即走進地檢署，78歲的他，竟是「日榮大樓社區」（日榮）住戶避之唯恐不及的「惡鄰」。

日榮管委會指控戴崇慶霸佔總面積達208坪的頂樓公共空間，除了加蓋違建鐵皮屋供自住，還出租3間套房，當起「無本包租公」，「他(戴崇慶)還在頂樓還種了上百盆的植栽，涉嫌竊用大樓水電。」管委會提出抗議後，他不但未加收斂，戴崇慶竟變本加厲，還多次騷擾住戶，成為全樓公敵。

▲▼【超級惡鄰1】白冰冰前男友霸樓爽收租　恐嚇住戶一起死。（圖／CTWANT提供）

▲昔日秀場名人戴崇慶，因為霸佔日榮大樓頂居住，與管委會槓上，對簿公堂纏訟近2年。（圖／報系資料庫）

然而，戴崇慶的瘋狂行為，不只鎖定「個體戶」，甚至針對整棟大樓。管委會指控，戴崇慶過年期間買汽油嗆說要同歸於盡，還對4樓和8樓住戶潑漆和噴漆，多次搗毀大樓監視器，讓住戶們每天都擔心害怕。

管委會向本刊表示，日榮為商辦大樓，地下室是1家三溫暖，1樓為華南銀行，2樓是1間公司，3樓經營青年旅館，11樓為KTV；7樓和8樓多為套房，分租給10多名房客。「戴崇慶的行為越來越極端，萬一他真的放火，恐怕整棟大樓住戶和數百名顧客的生命財產，都會陷入極度危險。」管委會擔心的說。

針對戴崇慶的擾鄰行為，「維心法律事務所」律師葉孝慈表示，住戶除了可依循法律途徑，提出刑事告訴或請求民事損害賠償外，管委會還可根據〈公寓大廈管理條例〉的「違反法令或是違反規約情節重大者」，管委會可以召開區分所有權人會議決議，要求戴崇慶強制遷離，並能透過訴訟救濟途徑，向法院訴請強制遷離。

▲▼【超級惡鄰1】白冰冰前男友霸樓爽收租　恐嚇住戶一起死。（圖／CTWANT提供）

▲崇慶認為管委會只針對他，多次用拐杖搗毀大樓監視器，引起住戶不滿。（圖／讀者提供）

對於遭住戶群起指控，戴崇慶澄清，因為8樓是管委會主委，因為不滿對方提告，所以他潑漆報復，「我敢做敢當，沒有什麼好否認。」但對於在4樓潑漆一事，戴崇慶則是否認，至於有監視器拍下戴的潑漆行徑，戴則辯稱，「只有拍到身形，無法證實是我所為」。

此外，戴強調，他已經在日榮大樓住了30多年，大樓曾發生過致死火災，之因為大樓管理員人力不足，他擔心萬一又發生火警，後果難以想像。至於住戶指控他買汽油恐嚇揚言自焚，戴崇慶卻解釋，「我如果要想不開，隨時都可以買，幹嘛要買這麼多還存起來，這些汽油都是『裝潢』要用，並不是要放火同歸於盡。」

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