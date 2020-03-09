麻吉甩債設陷阱…上完廁所就變「擄人主謀」！張魁長子慘遭黑道追殺

▲資深藝人張魁因一曲「小丑」走紅，日前卻疑因長子張覺引遭昔日友人陷害，栽贓成擄人勒贖案主謀，讓他成了黑道追債對象。（圖／報系資料庫、趙世勳攝）

圖、文／CTWANT

資深藝人張魁的長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引（張男）目前被檢方視為一起擄人勒贖案主謀遭到傳喚，原來是其友人涂乃中（涂男）在外詐騙千萬元，雙方相約在信義區見面，張男去上個廁所，涂男就被黑道追債擄走，但涂男為了自保，竟與黑道兄弟合謀咬定張男是主謀，並將債務轉嫁給張男，張男因此成了黑道追債對象。

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張覺引表示，他與涂男結識後，雙方時常邀約聚會，以兄弟相稱，張覺引為了好友兩肋插刀，還曾被向涂男討債的黑幫押走痛毆，好意幫朋友排解問題，卻反遭指控為擄人勒贖案主謀，無端捲入一場金錢、詐欺、黑道的漩渦中，張覺引無奈表示，後續不管面對涂男或是官司，他都覺得使不上力，更透露黑道多次找上自己的父親張魁，讓他不堪其擾。

「我以身為張魁的兒子為傲，但是社會上有太多帶著目的接近我的人。」張男透露這1年多來，因為這件案子讓他心力交瘁，也讓父親張魁對他相當失望，張男只希望法律可以還他一個公道，並讓喧囂的生活回歸平靜。

涂乃中已因詐欺案入獄服刑，本刊致電並傳訊息給張魁，但截稿前未獲得任何回應。而張魁的妻子則表示與張覺引許久沒有聯繫，並不清楚發生什麼事情，隨即掛上電話。

▲張魁（中）與現任妻子生的3名兒女，張峰奇（左）、張雅淳（中）、楊龍澤（右）都在演藝圈發展。

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