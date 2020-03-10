日專家會議：新冠肺炎疫情可能長期化　甚至超過一年

▲新冠肺炎疫情較03年的SARS更難捉摸。（圖／路透）

中央社／記者楊明珠

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球迅速蔓延，日本政府防止新冠肺炎疫情的專家會議今天開會表示，疫情可能長期化。

日本共同社報導，政府的專家會議成員評估，引發新冠肺炎的新型冠狀病毒並不像流感病毒在天氣較溫暖時就會消失，對抗新冠肺炎疫情的時間有可能長期化，可能持續數個月至半年，甚至超過一年。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府的專家會議上個月24日宣布說：「今後1至2週是新冠肺炎疫情會快速蔓延或平息的關鍵期。」今天是這項宣言公布後滿2週的日子。

對於目前日本境內的疫情，專家會議說：「（日本境內）疫情並沒爆發性的擴大，或許可說是一定程度受到控制了。」

不過，確診者增加的情形持續存在，專家會議呼籲民眾仍要保持戒心，盡量不要參加在密閉空間的活動等。專家會議之所以提出這項建言，主要是因為日本有部分地區疑似發生群聚感染的情況。

日本47都道府縣當中，新冠肺炎確診者最多的地方是北海道，確診者已逾100人，北海道已採取盡量減少人與人接觸的對策。本月19日將公布這項對策的效果如何。

由於確診者報告數較少的國家最近有暴增的情況，日本的專家會議認為，即使日本境內疫情獲得控制，但有可能過一段時間疫情又會再度流行，今後可能不斷的出現來自境外傳染的情況。

日本朝日新聞報導，日本政府的專家會議2月24日發表見解之後，25日日本政府就彙整了防疫的基本方針。翌日，日本首相安倍晉三宣布，有關全國性的體育、文化活動等，籲請在2週內盡量不要舉辦。

對於盡量不要舉辦活動的期間，日本厚生勞動省幹部今晚透露，這個做法將持續到本月19日左右為止。

截至今晚10時30分（台灣時間9時30分），日本確診者累計1218人，其中日本境內的確診者和來自中國等地的觀光客共508人、搭乘從武漢市撤僑包機返國確診者14人、鑽石公主號郵輪696人（乘客552人、船員144人）。其中16人死亡。