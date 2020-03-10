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湖北首個城市「解封」！潛江市宣布將全面恢復正常生活秩序

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北潛江市近日將解封。（示意圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，大陸的湖北省更是嚴重，不少城市先後宣布封城，不過隨著疫情漸漸控制下來，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業也將全面復工復產。

綜合陸媒報導，在湖北全省17個市州中，潛江為首個宣布全面恢復生產生活秩序的城市。潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部10日上午召開專題會議，決定在做好疫情防控的前提下，將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。不過具體細節會以通告為準。

另一方面，大陸國家主席習近平10日赴湖北省武漢市考察疫情防控，並向武漢人民表達感謝，他表示，正是因為有了武漢人民的犧牲和奉獻，有了武漢人民的堅持和努力，才有了今天疫情防控的積極向好態勢，「黨和人民感謝武漢人民！」

習近平抵達武漢一下飛機，就專程前往火神山醫院視察，以「視訊」的方式慰問患者與一線醫護人員，接著又趕往武漢東湖新城社區，深入社區看望居家隔離中的社區居民，還向志願者、一線工作人員表達感謝。一天的考察結束後，習近平主持召開了會議，聽取中央指導組、湖北省委和省政府關於疫情防控工作的匯報，隨後發表了重要講話。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

 

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