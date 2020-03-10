　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

出外戴口罩、回家開清淨機！防禦細菌病毒入侵　遠離空汙保護家人

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／Dyson提供）

▲外出擔心染上新冠肺炎，許多人選擇當個宅男宅女，長時間待在家中，讓人開始注重室內的空氣品質。（圖／SHUTTERSTOCK）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，由於肺炎主要透過飛沫和接觸傳播，現在只要出門，就能看見大家把口罩戴牢牢的樣子，而出外戴上口罩以及勤洗手已是防疫基本知識。疫情引發愈來愈多人加強保健，重視自身和環境的衛生問題，但是大部分的人在外戰戰兢兢，回到家中卻一秒鬆懈。其實家中環境並非想像中的乾淨，尤其是肉眼看不見的空氣問題最常被忽略，成為影響健康「隱藏關鍵」。

因為武漢肺炎疫情，不少人減少出門機會，窩在家中的時間變長了，如何讓家中環境更加潔淨舒適成為生活重點。除了打掃整理，家中的空氣品質也是重要的一環，像是不少人一起床，噴嚏打個不停、鼻水一直流，可能就是因為黴菌孢子而引起過敏。還有平常開窗讓家中空氣流通，但從外面飄進家中的空氣可能帶有PM2.5、細菌病毒、過敏原、甲醛等等，都容易誘發過敏、氣喘反應，或導致感冒、身體不適。

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／Dyson提供）

▲許多民眾使用智慧機種的空氣清淨機，減少過敏原並提升家中空氣品質。（圖／資料照）

為了自己與家人的健康，許多民眾選擇使用清淨機，尤其是智慧型機種，例如Dyson Pure Cool CryptomicTM系列的智慧空氣清淨機就很聰明，精確的傳感器可以自動偵測空氣傳播的懸浮微粒與有害氣體，即時給出診斷，當下的空氣品質如何，看顯示器的圖示就能一清二楚。就像是化身空汙醫生「對症下藥」，使用以HEPA與活性碳過濾的二合一組合濾網，捕捉細菌、H1N1病毒，以及小至50奈米難以過濾的潛在有害汙染物。消除家中過敏原的能耐還獲得韓國過敏協會認證，更與中國家用研究院共同研發分解甲醛科技，可持續長效分解消除，過程中不需更換耗材，環保加倍。

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／Dyson提供）

▲▼環境空氣品質可以即時透過Dyson智慧空氣清淨機的顯示器得知，也能使用APP連線控制調整。（圖／資料照及翻攝自品牌官網）

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／翻攝自dyson官網）

不少人擔心空氣清淨機會把髒空氣再次吐回空間裡，讓空氣愈變愈糟，使用像是Dyson Pure CryptomicTM智慧空氣清淨機系列，因為有密封過濾網，不會二次排放汙染回家中。獨有的氣流倍增科技能吹送強大氣流, 除了提供涼風及暖風功能，又能幫助循環吹送清潔空氣，加上機體可擺動350˚，三者加乘把乾淨空氣送得更遠更廣，開機即享全室舒爽氛圍。

天氣忽冷忽熱不穩定，有時候光坐在家裡就讓人流汗，這時不用出動電風扇，Dyson智慧空氣清淨機能吹送涼風，透過氣流倍增科技，讓又涼又乾淨的空氣充滿整個家裡。Dyson Pure Hot+Cool CryptomicTM三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP06還多了一個暖風功能，一鍵按下簡單擁有冬暖夏涼、四季都舒適的居家環境。強勁氣流媲美電風扇，遠距離吹送暖流好比暖氣機，再加上主功能空氣清潔，一機三合一全部搞定，一台抵多台。Dyson智慧空氣清淨機不僅是在外觀設計上擁有極簡高質感的外型，而且具有強大的規格和技術重點，一年四季皆可使用免去收納的問題，不耗費家中空間。

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／Dyson提供）

▲能調整溫度送出涼風或暖氣的空氣清淨機，對想省空間的人來說相當方便。（圖／資料照）

人只要睡得好，精神也會跟著變好。空氣中的懸浮微粒，已被證實會從鼻子移動到嗅覺神經進入大腦，誘發腦炎症和神經傳導物質的變化，進而影響睡眠品質。許多人在睡前習慣打開窗戶讓室內空氣產生對流，卻讓室外的懸浮微粒飄進室內，緊閉門窗也讓自己不斷把室內空汙吸進身體裡。最好的方式就是打開空氣清淨機徹底清潔淨化室內的空氣。晚上就寢前將Dyson智慧空氣清淨機調整成夜間模式，顯示器上的圖示功能會跟著變暗，不讓光源干擾睡眠品質。黑暗中空氣清淨機會以最安靜的設定監測，保持寧靜淨化空氣，只需要再使用計時器設定關機時間，就能安靜地在一呼一吸之間進入甜美夢鄉。

▲▼Dyson,空氣清淨機,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19。（圖／翻攝自dyson官網）

▲Dyson智慧空氣清淨機的顯示器光源，會隨著夜間模式變暗，不讓光源影響睡眠。（圖／翻攝自品牌官網）

家是讓每個人能夠安心放鬆休息的堡壘，一個整齊有序、乾淨舒適的家令人心生嚮往，從此刻開始培養良好的衛生習慣，將家裡收納打掃，再擺上一台空氣清淨機，強大的潔淨功能讓空氣清新，成為家中無處不在的氣氛主角，時尚外型還能點綴居家空間，讓人只想好好在家享受宅滋味。

立即瞭解Dyson空氣清淨機系列：http://bit.ly/2POZOEJ

ET快訊
健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊卡住」　健保署回應了
2個月大女兒「半夜突休克不治」　網紅夫妻淚崩：快去排隊再帶妳
快訊／運鈔車國道3號翻覆！　硬幣撒滿整片馬路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫期返家立即更衣、洗手　宅在家安心+1招：手持無線吸塵器淨化居家空間

出外戴口罩、回家開清淨機！防禦細菌病毒入侵　遠離空汙保護家人

準備暴走！超商打造粉綠「抹茶季」　吃得到超夯抹茶乳酪球、熔岩抹茶布朗

2020 打造天然無毒的生活住宅

東森自然美擁40年肌膚監測數據！醫美專家籲速發表於期刊定驚豔國際

新選擇！全家杯裝鮮食推韓式炸醬麵、辣炒雞　7-11關東煮微波也能吃

【廣編】媽祖駕到！維他露P X 大甲媽跨界合作　「有P有保庇」讓你平安好福氣

東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

社群時代有哏94潮！東森自然美顧問團：結合醫學客製化「精準保養」成王道

抗疫辛苦了！全聯10萬杯熱美式醫護、救護人員免費喝

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

出外戴口罩、回家開清淨機！防禦細菌病毒入侵　遠離空汙保護家人

準備暴走！超商打造粉綠「抹茶季」　吃得到超夯抹茶乳酪球、熔岩抹茶布朗

2020 打造天然無毒的生活住宅

東森自然美擁40年肌膚監測數據！醫美專家籲速發表於期刊定驚豔國際

新選擇！全家杯裝鮮食推韓式炸醬麵、辣炒雞　7-11關東煮微波也能吃

【廣編】媽祖駕到！維他露P X 大甲媽跨界合作　「有P有保庇」讓你平安好福氣

東森購物2月獲利成長24.6倍　王令麟：兩大堅持打造「最有溫度」購物平台

社群時代有哏94潮！東森自然美顧問團：結合醫學客製化「精準保養」成王道

抗疫辛苦了！全聯10萬杯熱美式醫護、救護人員免費喝

寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架　業者：已挑選商圈屬性

網紅西施犬平和離世！　吐舌歪頭「缺陷萌樣」留百萬粉心中

不甩疫情？爵士門神戈貝爾受訪完「摸一輪麥克風」 球迷諷NBA太恐慌

國際原油崩跌！　台塑化：雖短期影響極大、長遠而言仍有助益

家樂福東興店走入歷史　上班族哭「怎麼連路易莎、摩斯都關了」

黃奎博／江啟臣提倡「兩優」原則　九二共識去留成關鍵

驚見醉男倒在路上！　2狗狗「左右站崗」守護主人網感動：忠犬小八

中職／兄弟新戰袍「戰象披甲」亮相　CHASE形象片329首播

美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

接觸者小孩被要求「不准去學校」　陳時中再喊話：排斥隔絕真的沒有必要

台灣最大私人飛機公司驚爆弊端！前總監遭約談30萬交保

旅行社妹宣傳片太兇狠　網「焦點錯亂」狂重播！神人開門更誇張

消費熱門新聞

寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架

全家鮮食再推韓式炸醬麵！7-11關東煮微波也能吃

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

女生才有！4間連鎖咖啡祭優惠

運動鞋「關鍵5公分」成膝蓋救星

東森購物2月業績開紅盤　獲利成長24.6倍

抹茶控準備暴走！超商「抹茶季」粉綠登場

東森自然美40年肌膚監測驚豔專家

全聯贈10萬杯免費請咖啡抗疫人員

全聯明再賣「台酒、台糖75%防疫酒精」

家樂福東興店營業最後一天！

王令麟：從接地氣佈局國際

回家脫口罩開清淨機　防細菌病毒

更多熱門

相關新聞

「口罩實名制2.0」運費7元　網1點讚佛爆

「口罩實名制2.0」運費7元　網1點讚佛爆

行政院日前拍板「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。就有網友在PTT的Gossiping板上討論「網路預購物流費用7元！」大讚真的很佛。其他人也有同感，最主要原因就是不用排隊，「省掉排隊時間，很划算啊！」

華航起飛時間曝　機場站滿檢疫員

華航起飛時間曝　機場站滿檢疫員

台灣若熬過疫情　連勝文：不要再跟鄰居有衝突

台灣若熬過疫情　連勝文：不要再跟鄰居有衝突

杜絕新冠肺炎　台東醫院高規格消毒作業

杜絕新冠肺炎　台東醫院高規格消毒作業

二次包機成行　國民黨：盼兩岸溝通建立計劃性安排

二次包機成行　國民黨：盼兩岸溝通建立計劃性安排

關鍵字：

Dyson空氣清淨機新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面