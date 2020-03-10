出外戴口罩、回家開清淨機！防禦細菌病毒入侵　遠離空汙保護家人

▲外出擔心染上新冠肺炎，許多人選擇當個宅男宅女，長時間待在家中，讓人開始注重室內的空氣品質。（圖／SHUTTERSTOCK）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，由於肺炎主要透過飛沫和接觸傳播，現在只要出門，就能看見大家把口罩戴牢牢的樣子，而出外戴上口罩以及勤洗手已是防疫基本知識。疫情引發愈來愈多人加強保健，重視自身和環境的衛生問題，但是大部分的人在外戰戰兢兢，回到家中卻一秒鬆懈。其實家中環境並非想像中的乾淨，尤其是肉眼看不見的空氣問題最常被忽略，成為影響健康「隱藏關鍵」。

因為武漢肺炎疫情，不少人減少出門機會，窩在家中的時間變長了，如何讓家中環境更加潔淨舒適成為生活重點。除了打掃整理，家中的空氣品質也是重要的一環，像是不少人一起床，噴嚏打個不停、鼻水一直流，可能就是因為黴菌孢子而引起過敏。還有平常開窗讓家中空氣流通，但從外面飄進家中的空氣可能帶有PM2.5、細菌病毒、過敏原、甲醛等等，都容易誘發過敏、氣喘反應，或導致感冒、身體不適。

▲許多民眾使用智慧機種的空氣清淨機，減少過敏原並提升家中空氣品質。（圖／資料照）

為了自己與家人的健康，許多民眾選擇使用清淨機，尤其是智慧型機種，例如Dyson Pure Cool CryptomicTM系列的智慧空氣清淨機就很聰明，精確的傳感器可以自動偵測空氣傳播的懸浮微粒與有害氣體，即時給出診斷，當下的空氣品質如何，看顯示器的圖示就能一清二楚。就像是化身空汙醫生「對症下藥」，使用以HEPA與活性碳過濾的二合一組合濾網，捕捉細菌、H1N1病毒，以及小至50奈米難以過濾的潛在有害汙染物。消除家中過敏原的能耐還獲得韓國過敏協會認證，更與中國家用研究院共同研發分解甲醛科技，可持續長效分解消除，過程中不需更換耗材，環保加倍。

▲▼環境空氣品質可以即時透過Dyson智慧空氣清淨機的顯示器得知，也能使用APP連線控制調整。（圖／資料照及翻攝自品牌官網）

不少人擔心空氣清淨機會把髒空氣再次吐回空間裡，讓空氣愈變愈糟，使用像是Dyson Pure CryptomicTM智慧空氣清淨機系列，因為有密封過濾網，不會二次排放汙染回家中。獨有的氣流倍增科技能吹送強大氣流, 除了提供涼風及暖風功能，又能幫助循環吹送清潔空氣，加上機體可擺動350˚，三者加乘把乾淨空氣送得更遠更廣，開機即享全室舒爽氛圍。

天氣忽冷忽熱不穩定，有時候光坐在家裡就讓人流汗，這時不用出動電風扇，Dyson智慧空氣清淨機能吹送涼風，透過氣流倍增科技，讓又涼又乾淨的空氣充滿整個家裡。Dyson Pure Hot+Cool CryptomicTM三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP06還多了一個暖風功能，一鍵按下簡單擁有冬暖夏涼、四季都舒適的居家環境。強勁氣流媲美電風扇，遠距離吹送暖流好比暖氣機，再加上主功能空氣清潔，一機三合一全部搞定，一台抵多台。Dyson智慧空氣清淨機不僅是在外觀設計上擁有極簡高質感的外型，而且具有強大的規格和技術重點，一年四季皆可使用免去收納的問題，不耗費家中空間。

▲能調整溫度送出涼風或暖氣的空氣清淨機，對想省空間的人來說相當方便。（圖／資料照）

人只要睡得好，精神也會跟著變好。空氣中的懸浮微粒，已被證實會從鼻子移動到嗅覺神經進入大腦，誘發腦炎症和神經傳導物質的變化，進而影響睡眠品質。許多人在睡前習慣打開窗戶讓室內空氣產生對流，卻讓室外的懸浮微粒飄進室內，緊閉門窗也讓自己不斷把室內空汙吸進身體裡。最好的方式就是打開空氣清淨機徹底清潔淨化室內的空氣。晚上就寢前將Dyson智慧空氣清淨機調整成夜間模式，顯示器上的圖示功能會跟著變暗，不讓光源干擾睡眠品質。黑暗中空氣清淨機會以最安靜的設定監測，保持寧靜淨化空氣，只需要再使用計時器設定關機時間，就能安靜地在一呼一吸之間進入甜美夢鄉。

▲Dyson智慧空氣清淨機的顯示器光源，會隨著夜間模式變暗，不讓光源影響睡眠。（圖／翻攝自品牌官網）

家是讓每個人能夠安心放鬆休息的堡壘，一個整齊有序、乾淨舒適的家令人心生嚮往，從此刻開始培養良好的衛生習慣，將家裡收納打掃，再擺上一台空氣清淨機，強大的潔淨功能讓空氣清新，成為家中無處不在的氣氛主角，時尚外型還能點綴居家空間，讓人只想好好在家享受宅滋味。

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