疫情衝擊民眾空中學習夯　護髮、按摩、化妝...弘光統統教

▲疫情衝擊下線上學習夯，弘光老師拍片供民眾在家學習。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎延燒讓很多民眾不敢出門，弘光科技大學老師自拍教學影片，讓宅在家的民眾能輕鬆學習，內容包括護髮、化妝、做造型、按摩等，還教如何製作乾洗手，只要滑手機或是透過鍵盤，就能在線上自主學習。

弘光科大校長黃月桂表示，受到疫情影響，很多民眾減少出門，因此各系老師拍攝教學影片，上傳網路提供民眾宅在家的學習管道，也讓無法入境的學生學習不中斷。

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網路充斥許多對抗新冠肺炎的偏方，護理系助理教授張珠玲就拍攝影片提醒民眾用藥安全，她全程使用台語說明，希望長輩們也能看得懂，不要聽信別人推薦的藥品，不要相信聲稱有特殊療效的藥品，更不要隨便買電台、市場、路邊來路不明的藥品，最好不要吃別人送的藥品。

民生創新學院副院長歐明秋教大家用酒精、甘油、玻尿酸鈉、茶樹純露、茶樹精油、AVC凝膠等材料，自製乾洗手露，是相當實用的防疫品。

化妝品應用系講師阮智榆示範如何正確清洗化妝筆具，沾粉狀的筆刷在清洗時，沾上液體肥皂後，要注意順著筆毛來回清洗，用手搓揉沖乾淨再用紙吸乾；沾油質狀的筆刷，則先要用卸妝水清洗後，重複用清潔液清洗一次，最後再用酒精消毒晾乾。

美髮系講師龔柏青教民眾「5分鐘變型男」，帽子戴久了，該如何把頭髮變得有型？先把頭髮噴濕後，接著用吹風機逆向吹，再用手當梳子抓頭髮，最後用髮蠟支撐頭髮，5分鐘輕輕鬆鬆做造型。

妝品系助理教授劉美鈴示範標準眉型教學，還有老師拍攝居家臉部按摩、頭皮按摩、精油辨識等教學影片。

弘光科大教學發展中心主任張珠玲指出，學校落實社會責任，提升高教公共性，去年開始鼓勵老師拍片放在網路，教導民眾生活常識，現在有愈來愈多老師參與，尤其近來受新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，利用YouTube網路平台（網址https://reurl.cc/Qp2qXo）線上學習，看這些實用的美妝及生活知識，動手DIY、自己打理門面，還能省下一筆開銷。

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