入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」　網瘋勸：快搬走

▲ 女兒房間牆壁上卡著一扇門，讓人看了毛毛的 。（圖／翻攝自臉書社團「Kmart Hacks＆Decor」）

實習記者羅明輝／綜合報導

新居入厝本來是件令人愉快的喜事，不過澳洲有個家庭才剛搬進新房，卻馬上為了小女兒房間內的一個詭異格局傷透腦筋。就在他們發文尋求協助後，甚至不少網友紛紛表示「看起來毛毛的」，建議他們最好馬上「搬離」。

根據《鏡報》報導，澳洲媽媽泰勒 （Taylor Anne）最近在臉書社團「Kmart Hacks＆Decor」發文表示，一家人最近搬了新家，不過一進到小女兒房間，就發現有面牆壁正中央，竟然嵌了一扇木板門，看起來顯得格外不對勁。

泰勒提到，「因為這棟房子是錯層式住宅，臥室、浴室、廚房位於不同高度的平面上，所以從這道門進入，最後會通往臥室和廚房上方的屋頂，不過我覺得這道門的位置實在是有些詭異，所以一直在想有沒有什麼辦法可以覆蓋它，讓它看上去比較好一點？」

▲ 網友紛紛留言表示，這扇門看起來半夜會有鬼跑出來。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，許多網友紛紛留言，「我的建議是，你最好把門鎖上，然後馬上逃離」、「不考慮搬家嗎？這實在太讓人毛骨悚然了」、「這道門一看就像恐怖片會出現的東西，有夠嚇人」、「我想到電影《羊男的迷宮》，這完全就是鬼怪會出入的通道」、「我看過太多類似的恐怖片了，我知道晚上或沒人的時候，這扇門會發生甚麼事…」、「我的天！如果我房間牆壁卡了一道門，我絕對會一直想東想西，晚上根本睡不著」

但也有不少網友在下面給予實質建議，「試試看建一面移動牆如何呢？把它覆蓋在門上，如果你需要進入這扇門，只要輕鬆移動牆壁就可以了，整體看上去也會美觀許多」、「如果掛上一面鏡子呢？」、「我覺得問題在門的顏色，重新粉刷或換個顏色就會好很多」、「要不然你用衣櫃擋住，就像電影《納尼亞傳奇》一樣，瞬間變得童趣許多」、「可以依照妳女兒的年齡，把它做成類似仙子世界的通道門，就不會可怕了」。