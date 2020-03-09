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美怪陸不給數據防疫　耿爽：中國始終公開透明「為世界贏得時間！」

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前受《CNBC》訪問表示，美國從陸方處得到的疫情資訊不完整，導致現在的面臨許多挑戰。對此，大陸外交部發言人耿爽回應，疫情發生以來，中方始終公開、透明，「中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，國際社會自有公論。」

蓬佩奧在訪談上指出，美國在疫情初期，獲得的資訊不夠完整，導致現在陷入困境，面連許多挑戰，「與中國政府合作，想要獲取新冠病毒的相關數據，會面臨許多沮喪與挫折。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人耿爽9日在記者會上回應此事，他指出，新冠疫情發生以後，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織以及美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同各方合作。

耿爽提到，中國為全世界抗擊疫情贏得了時間，作出了積極貢獻，「對這一點，全世界都看得清清楚楚，國際社會自有公論，蓬佩奧詆毀中國抗擊疫情努力的企圖不會得逞。」

此外，蓬佩奧在受訪時以「武漢冠狀病毒」來稱呼新冠病毒，也在國際間引起許多討論。耿爽強調，世界衛生組織（WHO）已經就新型冠狀病毒作出正式命名，「個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，我們譴責這種卑劣做法。」

▼紐約街頭民眾出門戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠病毒,新冠肺炎,武漢肺炎,COVID-19,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

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