日幼園女師「生病堅持上班」確診！感染途徑尚待確認　已有3孩童感冒

▲群馬縣9日晚間將公布最新檢查結果。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

日本群馬縣太田市一名40多歲幼兒園女老師感染新冠肺炎（COVID-19），是群馬縣當地的首例確診。但她早在2月底就已經出現身體不適的狀況，仍堅持上班至3月2日，如今已有3名小朋友出現感冒症狀，而密切接觸者多達152人，其中147人為幼兒園的孩子們與工作人員。

日媒產經新聞報導，該名女老師自2月27日起身體不適，但仍上班3月2日，6日因肺炎住院，7日確診，目前病情嚴重，正在加護病房接受治療。

對此，群馬縣知事山本一太8日晚間臨時召開記者會表示，9日將針對感染狀況展開進一步調查，目前當局已與152名密切接觸者聯繫，包含147名幼兒園幼童及工作人員、家屬5人，提出為期2周隔離觀察的要求。只不過，確診患者的感染途徑尚未確認，因此幼兒園9日起將暫時關閉2周，進行消毒作業。

據了解，太田市並未響應日本政府全國中小學停課的要求；山本一太提到，「我認為這是太田市長的判斷。」群馬縣9日晚間將公布有關3人發燒的最新檢查結果。

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