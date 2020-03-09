衝點閱率！吳小哲開直播擅闖台中民宅…瞎扯「鬼屋」　判拘30天

▲擁有超過9萬8千粉絲的吳小哲因為私闖民宅直播，刻意將正常民宅講成鬼屋，遭屋主提告。（圖／翻攝臉書粉專「吳小哲探險台」）

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

屏東直播主吳小哲（本名吳季哲）與同行「包龍星直播台」互有嫌隙，2019年8月27日遭到對方成員擄走，凌虐6小時導致斷手斷腳，引起網友關注，然而他這次又惹禍上身，同年6月為了衝粉絲專頁「吳小哲探險台」點閱率，竟擅闖民宅直播，刻意製造恐怖氣氛，將房子當成鬼屋、凶宅，事後史姓屋主得知非常不滿，決定提告。

2019年6月22日晚間9時至11時吳小哲帶著一行人，前往台中外埔區一間民宅進行「探險」直播，還向欺騙前來詢問的鄰居，「只是來拍戲取景，會告知屋主」，就這樣吳小哲一行人未經過史姓婦人的同意，便搭梯子爬入家中，並以「想看我開棺驗屍人數先破給我看」為標題，過程中不斷說出「有人在床上走，有人在走路」、「我的魂跑了」、「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道？」、「那個聲音又來了，有人在走路，樓上有人在走路」等相關對話，搭配女性尖叫聲，企圖將恐怖氣氛營造到最高點，讓觀眾誤以為他們已經走進鬼屋、凶宅，藉此吸引觀眾目光，衝點閱率。

對此，法官認為吳小哲的直播行為，會讓大眾誤認為該民宅真的是鬼屋，造成史姓屋主飽受附近鄰居以及親友的異樣眼光，人格、名譽皆嚴重受損，判吳小哲拘役30天，得易科罰金3萬元，全案可上訴。



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