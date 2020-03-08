台中女警DIY簡易防疫面罩贈同仁抗肺炎　警分局長讚「心意無價」

▲第三分局內勤女性同仁自製簡易防疫面罩送給分局，分局長陳武康（左一）則回贈婦女節禮物，感謝女性同仁辛勞。（圖／警方提供）

記者李忠憲／台中報導

今天是三八國際婦女節，第三警分局分局長陳武康特別準備溫馨玫瑰花束、香水面膜等小禮物，感謝女性同仁的辛勞。由於正值新冠肺炎防疫期間，女性同仁也DIY製作60個簡易型防疫面罩，讓同仁可以安心執行勤務。陳武康稱讚「心意無價」也承諾會致力落實性別平權，場面溫馨。

新冠肺炎讓第一線的警察如臨大敵，中央因此宣布暫停全國性酒駕，減少員警暴露在病毒風險中，但嚴格取締酒駕仍是全民盼望，也因此第一線的防護裝備就十分重要。第三分局內勤女性同仁為讓外勤同仁在值勤時有更好的防護，自發性邀集有意願的同仁，自製60個簡易型防疫面罩，給同仁使用。在女教官指導下，大家利用透明塑膠片、魔鬼氈子母帶、絕緣膠帶及泡棉等材料DIY，完成的防疫面罩1個成本不到35元。

▲女性同仁在教官指導下，製作簡易防疫面罩，讓第一線同仁執勤更安心。（圖／警方提供）

今天正巧是三八婦女節，分局長陳武康準備玫瑰花束、香水、面膜以及抗菌噴霧等小禮物送給分局裡的女性同仁。女性同仁也回贈防疫面罩給分局，希望同仁都能平安健康出勤，完成任務。

▲陳武康贈送女性同仁面膜、香水等，祝大家婦女節快樂。（圖／警方提供）

分局長陳武康表示，這些簡易型防疫面罩「心意無價」，分局為加強防疫減少集會活動，避免同仁近距離肢體接觸，再三研議後縮小活動規模。他也承諾分局將持續營造良善的工作環境，落實性別平權的理念，這次準備的禮品也隱含著要同仁忙碌之餘，記得多愛自己一點的期盼。

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