小三攜子公司宣主權！正宮肉身擋車...婆婆助陣「推打媳婦」怒嗆：臭女人

▲婆婆最後須賠償2萬元。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

台中一名傅姓女子遭婆婆當街推打，甚至被辱罵「瘋女人」、「臭女人」等不堪字眼，氣不過怒提起告訴；婆婆則辯稱，媳婦不爽小三帶小孩到公司，跑到辦公室大吼大叫，情急之下才會做出這些舉動。台中地院審理後，判婆婆須賠償傅女2萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，傅姓女子表示，2019年5月9日在丈夫所經營的廠區車道遭婆婆徒手推打，導致她左手與右手擦挫傷，甚至還被大聲辱罵「臭女人」、「老女人」等貶損名譽及社會評價的言語，造成她精神上承受莫大痛苦，要求對方要賠償100萬元撫慰金。

婆婆則在法庭上辯稱，自己的兒子與邱姓小三外遇生子，當天傅姓媳婦得知小三帶著孩子到公司探視，沒想到情緒就失控，跑到辦公室不斷哭鬧；當時邱女欲要開車離開，結果媳婦用肉身擋道，怕雙方衝突再擴大，情急之下才會徒手推打對方。

法官審理後認為，傅女被確實因為婆婆的傷害行為，導致左右手擦挫傷，加上在丈夫公司內遭婆婆當眾辱罵，其精神上受有痛苦乃屬當然；考量婆婆年紀70餘歲，因此判須賠償2萬元，全案仍可上訴。

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