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在泰台人健身到一半被警方抓走　外交部：可求助駐外代表處

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▲▼立法院外交國防委員會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

中國爆發新冠肺炎令國際聞之色變，甚至有不少黃種人因此遭到言語歧視。近日一名在泰國的台人在臉書透露，去健身房運動，結果被抓到警察局去，甚至把他碰過的每樣東西進行消毒，讓他感覺很不好。對此，外交部長長吳釗燮表示，這個是簡單的個案，「對國人遭受這樣對待我們不捨」。

臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK」版主7日po文，稱他1日從台灣入境泰國，根據泰國政府公告，台灣人如果沒有發燒自我管理即可，因此他7日下午前往健身房運動，「那時櫃檯並沒問我旅行史。」

該版主表示，大約1小時後，突然有工作人員上前詢問從哪裡回來，「在當下一股腦火來我說了4天（事實證明不管幾天都不行）工作人員出示了全泰文政策要求我離開。」隨後他出示了泰國官方公告，並告知自己並沒有發燒，但沒過多久，該健身房竟取消了他的會員資格，稱其是「非法入侵者」，還報警叫員警到現場來逮捕。

當地網媒《K@POOK》事後報導稱，健身房對該台灣人所途徑的地方，已進行「最徹底的清潔和護理措施」，要泰國民眾安心上街。儘管臉書版主最後無恙脫身，但仍覺得相當不合理，po文表示一定會依法提告，「不用跟我說人在屋簷下不得不低頭，14天後再去就好，在完全跟隨泰國政府規定下，我何錯之有？」

因為新冠肺炎令國際間恐慌，有台人在國外遭受不明歧視的狀況，吳釗燮9日在外交國防委員會備詢表示，國人旅遊若遭到言語騷擾跟肢體暴力的對待，一定要打電話給駐外代表處，外交部一定全力協助國人。

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

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