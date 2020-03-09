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健身到一半...在泰台人竟遭警方抓走！更被「大動作消毒」他怒爆

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▲▼日本，武漢肺炎，新冠肺炎。（圖／路透）

▲不少國家相繼爆發新冠肺炎疫情。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球快速擴散，各國繃緊神經，然而一名在泰國工作的台灣人，7日到健身房運動時，竟被抓進警察局，他沿途經過的地方，更是被大動作消毒，這讓他感到相當不滿，決定依法提告，「我就必須要接受這種待遇嗎？ 這叫做獵巫。」

臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK」版主7日po文，稱他1日從台灣入境泰國，根據泰國政府公告，台灣人如果沒有發燒自我管理即可，因此他7日下午前往健身房運動，「那時櫃檯並沒問我旅行史。」

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▲▼ 健身到一半被警抓走！在泰台人遭「消毒」 。（圖／臉書粉專／盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK）

▲版主po出自己在警局的照片。（圖／臉書粉專／盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK）

該版主表示，大約1小時後，突然有工作人員上前詢問從哪裡回來，「在當下一股腦火來我說了4天（事實證明不管幾天都不行）工作人員出示了全泰文政策要求我離開。」隨後他出示了泰國官方公告，並告知自己並沒有發燒，但沒過多久，該健身房竟取消了他的會員資格，稱其是「非法入侵者」，還報警叫員警到現場來逮捕。

當地網媒《K@POOK》事後報導稱，健身房對該台灣人所途徑的地方，已進行「最徹底的清潔和護理措施」，要泰國民眾安心上街。儘管臉書版主最後無恙脫身，但仍覺得相當不合理，po文表示一定會依法提告，「不用跟我說人在屋簷下不得不低頭，14天後再去就好，在完全跟隨泰國政府規定下，我何錯之有？」

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