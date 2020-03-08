保德信撤台分析曝光！壽險業者揭開市場削價亂象　「還會有下一家外商要出走」

▲在台耕耘30年的保德信人壽，規劃在年底出售台灣子公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

儘管台灣壽險滲透度連續12年蟬聯全球第一，仍有多家外商壽險公司退出台灣市場，就連在台耕耘30年的保德信人壽，也規劃在今年底出售台灣子公司。面對外商公司陸續撤台，引起市場關注金控公司可能是潛在買家，不過壽險業者卻認為，應回頭檢視市場經營條件，否則環境險峻，還會有下一家外商公司要出走。

金管會近年調整壽險市場體質，讓保險商品回歸保險保障，同時協助保險業接軌即將上路的國際會計準則17號（IFRS 17）。保障型商品市場準備起飛，理應上將是強推保障商品的最好時機，豈料，主打保障商品的保德信人壽卻宣布撤台喊卡，讓不少業者感慨，「台灣市場到底出現了什麼問題？壽險發展前景堪慮？」

保德信人壽為績優外商壽險，卻在此時出售台灣子公司，引發外界好奇真實原因。壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者分析，台灣即將接軌IFRS 17，當IFRS 17一進來，這些待在台灣的美商一定要逃，否則會掛，「原因是只有歐洲和亞洲採用IFRS 17，美國根本不用。」

再者，IFRS 17系統上需求很多。壽險主管透露，IFRS 17系統本身不是壽險系統，而是創立另一套系統後，把壽險系統的資料全數放入IFRS 17系統裡運作計算，這套系統昂貴，而且根本沒有多少人懂，「外商公司必須仰賴母公司的資源，但對母公司而言，這是另外一份財務報告；問題就來了，母公司在美國的保德信人壽，在台灣要怎麼做IFRS 17系統？」

▲台灣保德信人壽為美國保德信金融集團（Prudential Financial）所屬的子公司。（圖／記者湯興漢攝）

另一方面，外商公司從國外移植保單與經營體制，都必須通過台灣法規的關卡。壽險主管表示，市場競爭的障礙，其中像是外商投資的規範較嚴、受限較多，導致母公司對保險公司的投資策略轉為保守，也較難與台灣本土壽險公司競爭，尤其本土壽險公司通常背後有大型金控撐腰，共享集團資源。

例如保單計價，台灣有些壽險公司聲稱內部報酬率可達5%、甚至上攀7%，但外商公司受限於母公司的政策，不太能作出超乎預期的報酬率，因此相比之下，本土壽險公司計算出的保費較為便宜，外商壽險公司的保單卻較貴，變相造成保險市場削價競爭，卻無人可管。

「保單預定利率是規定的，但公司內部報酬率是老闆自己講的。」壽險主管認為，在計價方面，假設成本條件、保單預定利率等種種條件都一樣，就可以發現外商壽險公司資源通常較少，保單較貴，市場競爭力也相對較弱，再加上面對IFRS 17與低利率形成的經營壓力，當外商續留意願越來越低，就會像大都會人壽、國際紐約人壽等美商紛紛退出亞洲市場，「這也是台灣壽險市場亂象擠壓到正常發展的保險公司，進而帶給外商的經營困境。台灣金融主管機關根本沒有做好監理工作。」

▲保德信人壽員工將面臨新公司的經營文化與僱傭條件的調整。（圖／記者湯興漢攝）

保德信人壽漸漸撤出亞洲市場，擬於今年底前出售台灣子公司，轉向布局新興國家市場，並開始接觸潛在買家。值得注意的是，保德信人壽是台灣私人壽險公司中，唯一對業務員採取「僱傭制」的公司，也就是由公司直接聘僱業務員，而且提供《勞基法》與《健保法》的保障。

屆時保德信人壽若撤出台灣，首當其衝便是保德信人壽的員工，除了要適應新公司的經營文化，僱傭條件上也得面對薪資福利的調整以及裁員的風險。金管會應加強規範，確保員工權益與工作權。

根據資料顯示，保德信人壽為美國保德信金融集團（Prudential Financial）所屬的子公司，在歐美、亞洲及拉丁美洲都有營業據點，而在台灣的業務包括人壽保險及投信基金產品，銷售類型多為保障型商品。截至2019年9月30日，保德信人壽在台子公司總資產為新台幣1777億元，在21家壽險公司中僅排名16名，業務員總人數約700名。

儘管在台規模不大，保德信人壽長年主攻保障型商品，其銷售策略也受到不少民眾支持，2019年全年新契約保費仍有33.4億元，市占排名第20名。

市場點名，潛在買家可能是沒有發展壽險業的金控公司，或壽險子公司規模較小的金控公司。不過，金管會對於接手公司的財務指標要求極高，金控公司若要買下體質好的外商壽險公司「錦上添花」，還須審查相關的準備與評估，恐怕也沒那麼簡單。