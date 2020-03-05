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培養儲備菁英迎戰保險科技！全球人壽宣布：今年MA計畫「積極網羅跨領域人才」

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▲全球人壽今年招募第六屆MA內勤儲備主管，資深MA學長姐在公司全力栽培下，已分派各部門，一展長才擔任要職。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽今年招募第六屆MA內勤儲備主管，資深MA學長姐在公司全力栽培下，已分派各部門，一展長才擔任要職。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

距離畢業季僅剩幾個月，不少應屆畢業生即將成為社會新鮮人，也開始準備履歷、投入求職。全球人壽5日宣布，第六屆內勤儲備主管（MA）招募說明會即將展開，總公司徵才說明會4月12日於企業總部舉辦；由於公司準備迎戰保險科技，因此積極網羅「跨領域菁英」，優化人才池，預計招募4至6位。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下，正持續積極進行保險科技轉型，重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並透過MA計畫、實習生計畫及ATCC大賽（全國大專院校商業個案大賽）等多管齊下，促進組織年輕化，期許將新一代思維和創意帶入全球。

陳幸琦進一步說明，今年MA招募已邁入第六屆，全球人壽為了持續迎戰保險科技，優化人才池，仍積極網羅屬跨領域的創意類型菁英人才，加上這些年招募的MA貢獻卓越，公司絕對會傾注資源全力栽培，「凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球MA計畫要找的人。」

全球人壽「MA計畫」為期18個月，正式加入後第1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程，建立保險專業知識、熟悉全球人壽的商品，同時也會邀請各部門主管擔任講師，藉此讓MA了解部門運作情形與該部門核心知識概況。

「MA計畫」第2個月開始，未來17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董事長、副董事長、總經理等高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議；最後第18個月，將彙整過去18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

▲全球人壽2019年招募6名MA，今年以學長姐之姿加入招募新進MA行列，邀請優秀人才，一起閃耀2020。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽2019年招募6名MA，今年以學長姐之姿加入招募新進MA行列，邀請優秀人才，一起閃耀2020。（圖／全球人壽提供）

全球人壽2019年招募6位MA，其中，畢業於政治大學科技管理與智慧財產研究所的黃筠婷，曾於就學期間參與2019年ATCC大賽且為全球人壽奪冠，在賽後、碩二下學期隨即申請了全球人壽第五屆MA計畫，順利成為全球人壽MA。她說，在協助企業解決問題的過程中，讓喜歡面對新鮮事務及面對挑戰的她，培養出對保險產業的興趣，也希望能透過不同部門及各式專案的訓練，提升自己解決問題，面對挑戰的能力，並拉高自己的眼界。

畢業於台大工商管理學系、加入全球人壽MA的簡于恒也分享培訓的心路歷程。他說，全球人壽除了願意給予年輕人舞台，對人才的培育也相當積極，例如，MA在第一個月會由不同部門的高階主管授課，讓學員們可以在最短時間內接收最紮實的保險專業。

簡于恒說，接下來17個月的輪調期間，學員們會經歷許多與輪調部門相關的專案，讓實務上的知識、技巧，可以透過實作而快速吸收，同時，公司也會安排講師來針對不同的職場技能進行授課，讓剛從學校畢業的MA可以快速地學習到職場中的簡報提案、談判能力，及團隊合作的奧祕。

「每個人都有成功的機會，就看你給不給自己機會。」畢業於政治大學風險管理與保險學系的楊蕙如表示，她參與了業務員使用平台優化、行政作業流程改善規劃及各項數位化專案；在輪調的日子裡，有很多機會與高階主管共事，看見了獨特的思維與視野，學習以宏觀的角度看世界。她認為，不必擔心自己沒有機會展現長才，而是需隨時做好準備，迎接未知的挑戰與考驗。

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