駐義大利美國水兵確診　病毒攻陷那不勒斯威脅第六艦隊

▲那不勒斯的美國海軍支援設施 。（圖／翻攝自谷歌地圖）

國際中心／台北報導

美國一名駐義大利那不勒斯海軍士兵被確診得到新冠肺炎，為駐歐美軍首起確診病例。那不勒斯海軍基地是美軍的第6艦隊司令部駐地，也是美軍在歐洲的海軍司令部駐地，此處有核子潛艇支援基地，反潛作戰及後勤支援基地，駐紮人數多達上萬人。

那不勒斯位於那不勒斯海灣的東北段，是義大利坎帕尼亞區的首府，向北480英里就是疫情重災區的倫巴第北部地區。

根據《海軍時報》報導，聲明指出，這名士兵駐紮在那不勒斯的美國海軍支援設施（Naval Support Activity Naples，簡稱NSA Naples），於6日確診，他目前只能待在士兵的住所，並依據美國疾病管制與預防中心和義大利當局的指示接受醫療和其他協助。

根據美國歐洲司令部（US European Command）聲明表示，與這名水手可能有密切接觸的任何人也將得到通知，並在其住所內自我隔離。

先前美國海軍下令所有曾停靠過太平洋地區港口的艦船，都必須在海上至少停留14天；隨後，美國海軍第六艦也下令，在停靠歐洲各港口之間的船艦也必須進行14天海上隔離，進行自我檢疫與管理。。

美國駐義大利阿維亞諾空軍基地的第31戰鬥機聯隊，稍早之前也傳出有134人出現感染症狀。第31戰鬥機聯隊隸屬美國駐歐洲空軍，裝備F16等型號戰鬥機。