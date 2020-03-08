美國馬里蘭州1陸戰隊官兵確診　曾因公務前往海外出差

▲駐韓美軍進行體溫檢測。（圖／翻攝自第8軍粉專）

實習記者施怡妏／綜合報導

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）日前在推特發文表示，馬里蘭州（State of Maryland）貝爾沃堡（Fort Belvoir）一名陸戰隊官兵確診感染新冠肺炎（COVID-19），目前正在貝爾沃堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療，而這名官兵日前因公務而前往海外出差。

▲霍夫曼在推特發文，一名陸戰隊官兵確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝自twitter／@ChiefPentSpox）

根據Erie News Now報導，霍夫曼沒有公布該名官兵的姓名，但已經住院接受治療，美國國防部部長艾思博（Mark Esper）和白宮都已接獲通報。日前一名美國駐義大利海軍水手確診感染新冠肺炎，成為美國駐歐洲人員感染首例，該名水手駐紮在義大利那不勒斯（Naples），目前正在接受「居所隔離」。

駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）上個月26日表示，一名23歲駐韓的美軍確診感染新冠肺炎，也是美軍士兵確診首例。目前美軍正在對部隊的士兵進行篩檢測試，防止病毒在軍隊中擴散。