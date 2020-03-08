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二二八報告稿發表　楊翠：安慰受難者傷痛靈魂

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▲▼立法院新會期開議，促轉會代主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會代主委楊翠。（資料照／記者李毓康攝）

中央社訊

二二八事件紀念基金會今天發表二二八事件真相與轉型正義報告稿，促轉會代理主委楊翠說，這能安慰很多二二八受難者傷痛的靈魂，二二八的受難家屬、受難家族仍在，誠懇面對過去，才能大步走向未來，是報告稿最重要意義。

二二八事件紀念基金會下午舉辦「二二八事件真相與轉型正義報告稿」新書發表會。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元指出，前總統李登輝任內，行政院做二二八事件調查報告，前總統陳水扁任內完成二二八責任歸屬研究報告，在這兩本書基礎上，配合最新找到的相關史料，在總統蔡英文轉型正義政策方針之下，二二八基金會兩年多前組成真相跟轉型正義報告研究小組，這次發布的報告稿，就是根據這小組這兩年陸續發表的研究成果，彙整而來。

薛化元說，相對於過去，這次注意到一些新的東西，例如，保密局的資料出土，情治單位角色應該注意一下，另外，大家關切軍隊部署問題，再者，外省人在二二八事件受害問題，報告稿也做了探討。

薛化元指出，有些長輩關心家人在二二八受難狀況，其中，有人知道家人已被處決了，但是「怎麼處決？在哪裏被處決」還沒被找到，也許新的資料出來，有機會得到新證據可以說明。

促進轉型正義委員會代理主委楊翠表示，以專書的方式交代二二八事件真相與責任歸屬問題，比較慎重，對很多二二八受難者，更能安慰他們傷痛的靈魂，很多受難家屬至今仍在等待政府公布真相。

楊翠指出，二二八超過70年，當事人也不在了，有人認為「再去說要幹嘛」，但是，二二八事件的受難家屬就是受難者，二二八的受難家屬與受難家族仍在，二二八對台灣社會的影響至今仍未真正、完全清理好；「可以誠懇面對過去，才能大步走向未來」，這是報告稿最重要的意義。

楊翠表示，國家轉型正義的工程沒有高速公路可走，也沒有特快車可以坐，不能著急，過程中所走的每一哩路，也許不足、也許艱難，但每個過程都很重要，會繼續堅持、打拚。

國史館館長陳儀深指出，這本報告稿，有一部分是在向國民黨喊話，當初國民黨三中全會對二二八事件有檢討、有認錯，此外，二二八發生時，監委丘念台也有檢討，但這些反省的聲音太微弱，被蔣介石忽略；因此，二二八事件後，沒有人受到處罰，反而被升官、記功。

陳儀深說，轉型正義是從李登輝擔任總統開始，民進黨今天做的事，是國民黨應該做而沒有做到的；他呼籲國民黨應該要「認養」轉型正義的必要及不足。

另外，這本報告稿也在結論指出，二二八和白色恐怖的轉型正義，涉及和解、共同體意識，與國家的建立息息相關，它的重點不在於成立或維持什麼專責機構，或是多久以內寫出什麼權威的報告，而是教育部能不能把這部分的歷史事實適當寫入教科書，文化部除了要充實國家人權博物館的內涵，能不能儘速處理中正紀念堂的轉型，國史館也應多用心思、力氣，處理中華民國史與台灣史的斷續問題。

報告稿結論表示，這些事，如果今天完全執政的民進黨不在乎、做不到，台灣大概永遠沒機會做到了。「今天的政府官員應該上緊發條、以身作則，要虛心去理解我們國家現況之所以然，才能掌握未來應該努力的方向」。

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