LINE Pay 和 LINE Pay 一卡通「差在哪？」　1張圖秒懂！

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▲LINE Pay、LINE Pay一卡通、LINE Pay Money差在哪？許多民眾霧煞煞。（圖／LINE Pay提供）

記者黃君瀚／綜合報導

根據銀行局統計，截至去年底全台灣電子支付使用者人數已突破650萬人，其中又以LINE Pay Money（原名LINE Pay一卡通）最強囊括近200萬人。最近就有影片介紹，LINE Pay、LINE Pay一卡通、LINE Pay Money名字實在太類似，很多人是傻傻分不清楚。

理財頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，簡介了LINE Pay和LINE Pay Money之間的差異。首先LINE Pay比較早出生，屬於「第三方支付」服務，申辦方式很簡單，只要有手機號碼再搭配信用卡或簽帳金融卡認證就搞定。既然是第三方支付，最大的特色就是能綁定各家的信用卡，出示條碼給店家掃描付款，「先消費、後付款。」

至於比較晚出生、容易讓人混淆的LINE Pay一卡通是屬於「電子支付」服務，LINE在去（2019）年12月正式決定改名LINE Pay Money，同時改版推出專屬的App，試圖讓民眾更好理解和使用。

▲1張圖秒懂LINE Pay和LINE Pay Money（LINE Pay一卡通）差異。（圖／《懶錢包》授權提供）

追根究柢，LINE Pay Money的業務是來自一卡通（一卡通票證股份有限公司），LINE攜手聯盟才有辦法加入電支戰局。主持人形容，LINE Pay Money就像是虛擬的銀行，涉及金流註冊的程序比較繁瑣，要有手機號碼、身分證、信用卡或銀行帳戶進行金融驗證。

事實上LINE Pay Money提供的服務和銀行也有些類似，可以綁定實體的銀行帳戶，把錢轉到LINE Pay Money中，當然也可以逆向把錢提領到其他銀行帳戶。簡單來說，LINE Pay Money的服務都是「先儲值、再消費」，只要有錢在裡面，就能跟通訊錄上的好友互相轉帳，繳交水、電、停車費等生活帳單，用「乘車碼」搭高雄捷運等大眾運輸工具。

影片最後，主持人特別提醒LINE Pay和LINE Pay Money兩者服務不同，能使用LINE Pay的店家不一定支援LINE Pay Money付款，使用之前可打開LINE，找到錢包分頁點選LINE Pay，再到「合作通路」查詢。