鑽石公主號「咳血父子」同桌4人確診　立委舅憶防疫關鍵：他跟我見面已咳嗽

▲在一開始疫情還沒爆發，魏先生已經有警覺。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

鑽石公主號19名台籍旅客經歷4周海上漂流、2周隔離，經過三採陰性，在7日凌晨終於出關。其中一人是民進黨立委林宜瑾的魏姓舅舅，終於解禁能回家，讓他鬆口氣。他也回憶曾遇過那對確診父子，好險當初吃飯時自我防疫沒染上病毒，而事後坐父子對面的兩名女性也確診。

魏先生接受《東森新聞》訪問指出，咳血老翁「跟我見面的時候已經在咳嗽了」，在新冠肺炎患者中，「他應該是抵抗力最小的。」

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在一開始疫情還沒爆發，魏先生已有警覺，他還原在越南的用餐情形，咳血老翁的右手邊就是他，老翁左邊是老翁兒子，父子對面還有兩名女性。他看到老翁不停咳嗽，為了防疫搶先幫對方舀飯菜，也刻意避向另一邊，「菜出來，我馬上就拿那個大的（湯匙）舀著，拿很多給他（咳血父）。每一次菜出來，他不必再夾第二次。」

▼吃飯坐確診父子對面的兩名女性也確診。（圖／東森新聞）

沒想到後來父子和坐對面的兩名女性都確診，魏先生自己提高警覺防疫才得以安全回家。而在船上隔離時，確診人數不斷暴增，他就懷疑每天放風一小時的戶外活動可能會傳染，「兩三次以後，我就不去了，為什麼？風吹來講話，難道（飛沫）不會到他身上嗎？」

魏先生說，日本政府採檢速度太慢，差點回不了台，2月16日就採檢體，但不斷追問報告都沒下文，眼看2月22日包機返台時間將至，直到22日凌晨1時才收到陰性報告。回台後通過14天隔離，雖能自由活動，但疫情還在肆虐，他的自我防疫不敢鬆懈。

▲▼魏先生懷疑船上放風一小時也是傳染原因。（圖／東森新聞）