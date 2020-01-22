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潤寅董座落難千金庭上會情郎！聽見爸爸回來了…面露複雜表情

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記者孫于珊／台北報導

潤寅詐貸386億元案，台北地院22日上午傳喚潤寅實業千金楊宇晨及其男友王威程、潤琦公司員工陸敬瀛、主嫌王音之弟弟王振賢，4人迄今皆否認犯行。被羈押的楊宇晨透過出庭機會，不僅見到了愛人王威程，還得知「父親回來了」而露出複雜表情，並請求2000萬元保釋金降至500萬元，否則真的籌不出。

▲▼潤寅董座千金楊宇晨被還押上車。（圖／記者羅志華攝）

▲被羈押的潤寅董座千金楊宇晨出庭會情郎，希望能以500萬元交保，但中午即被還押上車。（圖／記者羅志華攝）

陸敬瀛的律師代為發言稱，陸僅是潤琦公司人頭負責人，無實際參與公司經營，只在對保時以負責人名義出現。王威程也表示，2019年9月20日會出國，是因為報名朋友公司的旅遊，去的人近30人，並強調他去了也回來了，還說他不認識王音之等人，所以不會有接應風險。

法官認為，由於犯罪所得龐大，王威程、陸敬瀛將來可能遭判重刑，考量人有趨吉避凶的本性，加上王於犯後還曾與楊宇晨一同出國，足認有逃亡之虞，因此裁定王、陸2人自22日起限制出境、出海8月。

值得玩味的是，王威程開完庭並未隨即離開法院，反而坐在旁聽席，看著下一個被羈押的愛人楊宇晨出庭。由於楊宇晨涉犯湮滅證據及洗錢罪嫌，又繳不出2000萬保金才被羈押，今出庭仍否認犯行。

▲▼潤寅實業千金楊宇晨的男友王威程。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲楊宇晨男友王威程面戴黑口罩坐旁聽席，似乎是想見見被押的楊宇晨，但面對鏡頭皆不回應。（圖／記者孫于珊翻攝）

楊宇晨的律師代為表示，楊的母親已在美國被拘留，父親則於22日凌晨遭羈押禁見，因此楊無串證空間，加上楊的護照被扣押、資產也被凍結，根本沒辦法逃亡，還說，楊的阿姨只能籌到400萬至500萬元的交保金，請求法官降低保釋金額。法官決定先將楊還押，於2月19日續審。

楊宇晨的律師透露，其實，楊宇晨被羈押於看守所期間，不知情父親楊文虎已於21日晚間從美國返台，並被銬押解移送台北地檢署後，遭法院羈押禁見獲准，直到律師當庭說到此事，她才得知，並希望父親回來後能把事情說清楚。

聽到「父親回來了」的消息，楊宇晨露出些微複雜的表情，可能想故作鎮定，又或許是因為被羈押太久，鬱悶的心情早已不言而喻，因此不為所動。

▲▼楊文虎被押回台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲潤寅董座楊文虎21日晚間被押回台灣，女兒楊宇晨第一時間並不知情。（圖／記者沈繼昌攝）

至於王振賢涉犯湮滅證據及洗錢罪嫌部分，檢方基於由於王音之及王王振賢手足皆滯外未歸等因素，認為2000萬元具保合情合理。但王振賢希望以500萬元交保，他表示，洗錢防制法的立法宗旨在防止不法金流移動，以維持金流移動純潔性，但檢方起訴他洗錢的3標的，如：南投房產、湖口的四戶，都不會有透過金融機構為不法的金流移動，也否認有滅證據犯行。其律師也補充說，不能因為王振賢與王音之是姊弟，就貼上標籤！

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