歡慶三週年！3/31前「市區預辦登機＋自助托運」就送200元桃機餐飲券

▲桃園機場捷運A3預辦登機。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場市區預辦登機啟用3週年，除了原有的A1台北車站外，A3新北產業園區站也提供服務。桃機公司表示，即日起至3月底舉辦「市區預辦登機贈好康」活動，只要使用市區預辦登機，並完成行李託運，就可獲得桃園機場餐飲消費抵用券200元。

桃機公司自2017年初開始推動市區預辦登機及自助行李託運服務，A1站台北車站使用人數及行李件數年年穩定成長，2019年總報到人數較2017年成長46％，託運行李件數也成長47％，效益愈發明顯。

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桃機公司2020年配合新北市環狀捷運線開通，A3站新北產業園區站也同步提供市區預辦登機服務，讓新莊、板橋、新店等新北地區預計出國旅客，也能有更多方便且智慧的選擇。

▲▼桃機歡慶預辦登機服務三週年舉辦活動。（圖／桃機公司提供）

桃機公司為推廣市區預辦登機及自助行李託運服務，也邀請知名主播張齡予拍攝《市區預辦登機擴大篇》廣告，透過主播專業且清新的說明，讓旅客可以按圖索驥，輕鬆使用預辦登機各項服務。

桃機公司表示，為歡慶預辦登機啟用3週年，即日起至3月31日間，旅客只要在A1或A3站預辦登機並完成行李託運，再至指定立牌前完成合照，持合照相片及預辦登機行李條，至桃園機場第一、二航廈出境服務櫃台，即可兌換機場餐飲消費抵用卷200元。

桃機公司指出，消費抵用券每日有限，票券期限至今年5月底，適用於桃園機場第一、二航廈所有餐飲(不含航空公司貴賓室)。