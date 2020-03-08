強化陸海軍戰力　普丁：俄軍將全面配備激光武器和高超音速系統

▲美國空基激光武器立體作戰圖。（圖／CFP）

實習記者魯斯濱／綜合報導

俄羅斯總統普丁近日宣布，陸軍和海軍將裝備激光武器和高超音速最新系統，「我們將繼續努力讓本國陸軍和海軍變得更加現代化，將增強潛在的戰略力量，讓各種類型的部隊都配備激光武器，高超音速系統和高精準系統。」據了解，俄羅斯空軍目前已配備有「佩雷斯維特」（Пересвет）激光武器系統，將用於反導和反衛星系統，打擊空中目標。

普丁在祖國保衛者日慶祝音樂會上強調，「俄軍很多武器在世界上是獨有的，都是實實在在的未來概念武器。我們已經通過測試階段，隨時準備好配備作戰部隊。」

俄羅斯普林漢諾夫經濟大學政治與社會學教研室主任安德烈·科什金（Andre Koshkin）指出，在美國發展太空軍事的背景下，俄羅斯成功在軍事研發方面領先了世界各國，目前，美國、俄羅斯、中國和以色列有激光武器發展計劃。

科什金表示，「俄羅斯目前在現代武器研發方面領先全球，先進武器包含「先鋒」(Авангард ракетный комплекс)高超音速飛彈以及「佩雷斯維特」激光武器系統都已經服役。」

普丁曾在會議上指出，激光武器已經不再只是一個概念，已經成為可實際使用的武器，並將在整個二十一世紀決定著俄羅斯軍隊和海軍的作戰潛力。」普丁此言引發了各界關注，因為這是俄羅斯歷史以來第一次在最高級別的政府會議上承認激光武器系統的作用。激光武器及其在作戰中使用的各種版本早已成為俄國內軍事專家的討論主題。

目前美國和以色列都已經有激光武器系統的樣本裝備，可擊落無人機和小口徑火箭彈，也有各類激光致盲武器。美國製造能打擊彈道飛彈的機載激光系統YAL-的計劃已在2011年終止。

至於中國長期以來一直都在積極開展先進反衛星激光武器研制計劃，中國有兩個組織從事激光武器問題的研究機構，分別是中國航天科工集團有限公司（CASIC）科研機構和中國工程物理研究院（核武研發單位）。中國當局正在研制應對無人機的激光系統、激光反導防禦系統、激光致盲系統、讓敵人監察工具失靈的激光系統，中國99式坦克配備的JD-3主動激光防護系統就屬於最後一類。

俄羅斯軍事專家瓦西里• 卡申（Vasily Kashin）表示，這項技術是否足夠成熟以便在未來幾年大量用於軍事目的還不確定，但未來這方面的研究很可能是一個優先方向。這裡指的是潛在的革命性技術，它或將改變未來戰爭的面貌，有可能「我們這一生就能看到統治了約600年的槍枝時代的終結，同時也誕生新型戰爭。」